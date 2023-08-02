Жінка самотужки покрила своє тіло та обличчя сотнями тату: який вона має вигляд (фото)

Канадійка, яка самостійно покрила майже все своє тіло татуюваннями, каже, що вона "ні про що не шкодує" та похизувалася, що заощадила 96 000 доларів США.

Про це пише dailystar.co.uk.

33-річна Брітні Дрейпер провела під голкою машинки 600 годин відтоді, як у 18 років зробила на зап'ясті своє перше татуювання — Кенні з "Південного парку".

Брітні до захоплення тату:

Брітні Дрейпер до сотень тату на тілі / Фото: SWNS

Тим не менш, минуло ще 12 років, перш ніж вона вирішила зробити ще декілька малюнків, додавши близько 500 за декілька років. Вона покрила фарбою 90 відсотків свого тіла.

Брітні Дрейпер / Фото: SWNS

Вона сказала, що була натхненна, коли виявила, що має зв'язки з корінними жителями Британської Колумбії. Її татуювання дозволили їй знову "закохатися" у своє тіло після багатьох років "ненависті до нього".

Тепер у мами чотирьох дітей є малюнки в племінному стилі, тварини, квіти та зброя, а також великі затемнення на лівій нозі та руці.

Брітні Дрейпер / Фото: SWNS

Брітні майже повністю покрила своє тіло чорнилом, зокрема голову, обличчя, пахви, долоні, пальці та ступні ніг. Недоторканою залишається лише її нижня частина спини, оскільки вона не може легко дотягнутися туди сама.

Зробивши 80% татуювань самостійно, вона витратила лише близько 3500 доларів США, заощадивши 96 000 доларів.

Брітні Дрейпер / Фото: SWNS

"Мені цей процес не завдає болю, і мені неодноразово робили уколи всюди. Єдиним, що боліло, була верхня частина моїх ніг – от і все. Це потім, коли вони набухають та пульсують. Процес загоєння – ось що болить", - поділилася вона.

Брітні каже, що її улюблене татуювання - символ раку на лівому зап'ясті, що важливо, тому що 12 років тому у неї діагностували рак грудей.

Канадійка навчилася робити татуювання сама, бо, за її словами, їй набридло, що митці не роблять те, що вона просила. Вона записалася на онлайн-курс і пройшла навчання 2021 року, а у лютому 2022 року відкрила Queen of Ink Tattoos.

Брітні Дрейпер / Фото: SWNS

Брітні стверджує, що "це складніше, ніж здається", коли робить собі татуювання: "Татуювати інших набагато простіше — тоді в тебе дві руки, а робити це однією займає в 10 разів більше часу, плюс ти робиш їх догори ногами. Деякі з моїх татуювань теж намальовані навпаки, бо для того, щоб їх побачити, мені потрібно було зробити їх у дзеркалі. Я вважаю, що робити їх самостійно, добре тим, що у вас є час і простір, щоб зробити це у вільний час".

Брітні Дрейпер / Фото: SWNS

Жінка також сказала, що її діти — 6, 8, 10 і 12 років — "люблять" її малюнки на тілі. Коли їм виповниться 16, вона дозволить їм зробити татуювання, якщо вони захочуть, і додала: "Це їхнє тіло вони можуть робити те, що їм подобається".

Нагадаємо, чоловік спантеличив татуюванням у вигляді трусів Calvin Klein. Він похизувався, показавши результат.

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