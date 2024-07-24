Жінка, що народилася без кінцівок, встановила епічний рекорд: "Нема ніг – нема меж" (фото)

Паралімпійська спортсменка та серфінгістка, голлівудська акторка та подіумна модель – Каня Сессер – додала до свого довгого списку тріумфів титул рекордсменки світу.

Як повідомляє Книга рекордів Гіннеса, вона успішно виконала найдовшу стійку на руках на скейтборді – підтримувала себе на руках на дошці протягом 19,65 секунди.

Рекорд був досягнутий у Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, і він залишив Каню в приголомшливому настрої: "Я думаю, що це один з тих моментів у моїй кар'єрі, які змінили моє життя. Для мене неймовірно творити історію, яку бачать інші".

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Народившись 1992 року з вродженою відсутністю обох ніг, 31-річна скейтбордистка мала важкий старт у житті. Коли вона була ще немовлям, Каня була знайдена на узбіччі дороги жінкою, яка проходила повз буддійську храмову школу в Пак Чонгу, Таїланд. Після того, як її плач привернув увагу жінки, Каню негайно відвезли до лікарні. Там медсестра та персонал лікарні піклувалися про неї до 1998 року.

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

У травні того ж року життя п'ятирічної Кані знову змінилося. Всиновлена американською родиною, вона переїхала до Портленда, штат Орегон, де росла зі своїми батьками, Джейн і Дейвом, та двома старшими братами.

"Люди, які відіграли величезну роль у моєму житті – це моя мама Джейн і всі тайські медсестри, які допомогли мені стати сильною незалежною жінкою", - говорить вона зараз про людей, які продовжують її надихати. "Але я також відчувала, що бути такою, якою я є сьогодні – це генетика! Іноді ми просто маємо це в нашій душі та крові, але інші допомагають нам стати тими, ким ми є сьогодні".

Каня зіткнулася з декількома викликами під час свого першого перебування в Америці і згадує, що мовний бар'єр був однією з найбільш прикрих перешкод. Крім того, через перетинчасті пальці вона перенесла декілька операцій на руках. Однак, несамовито незалежна і завжди вірна собі, вона знаходила в собі сили долати труднощі.

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Озираючись назад, Каня згадує себе "дикою дитиною": товариська і рішуча, вона швидко оточила себе друзями, любила грати з дітьми по сусідству і приєдналася до групи підтримки до першого року навчання в середній школі. У старших класах вона також записалася на свій перший модельний показ.

"Я була однією з найпопулярніших дітей і завжди захоплювалася життям на межі і гострими відчуттями", - розповідає вона.

Керуючись бажанням завжди пробувати щось нове, вона також занурилася у безліч адаптивних видів спорту: перегони на кріслах, регбі на кріслах, плавання та хокей на санчатах – і це лише деякі з них.

Саме тоді вона відкрила для себе скейтбординг, помітивши дошку, яка дісталася одному з її друзів від брата. Вона вирішила, що хоче спробувати, і одразу ж закохалася в гострі відчуття від катання: "Моєю першою спробою був спуск з пагорба біля мого будинку, і це було найкраще відчуття в моєму житті!".

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Рекордні трюки на скейтборді

Після того першого катання на скейті друга Каня була наче на гачку. "Того дня я попросила у мами скейт", - пригадала вона.

Після цього вона почала ходити до місцевого скейт-парку, щоб розвивати свою нову пристрасть, а також досягти успіху як спортсменка з легкої атлетики.

"Я почала як паралімпійська легкоатлетка, як спортсменка T54 у спринтерських перегонах на кріслах колісних, де у мене було власне спеціальне крісло, яке я зробила на замовлення", - пояснила вона.

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Спортсменка почала займатися перегонами у середній школі і зібрала декілька медалей на національних чемпіонатах.

"Я була 3-ю найшвидшою жінкою у світі і пройшла кваліфікацію на Чемпіонат світу у Швейцарії 2012 року, де отримала медаль усіх зірок".

Хоча вона завершила кар'єру легкоатлетки, це був лише початок її блискучої професійної кар'єри.

Каня увійшла в історію скейтбордингу, досягнувши небачених раніше результатів: низка успіхів, завдяки яким її запросили на X Games 2019 року. Вона також брала участь у Dew Tour 2022 у Де-Мойні, штат Айова, де посіла друге місце в жіночому вуличному адаптивному скейтбордингу.

Окрім своєї приголомшливої стійки на руках, вона опанувала багато складних трюків. Деякі з її улюблених – 50/50 grind (коли скейтборд збалансований наполовину на краю, наполовину поза ним, трюк полягає в ковзанні краєм або рейкою, використовуючи колію дошки замість коліс) і 5-0 (коли замість цього задня частина дошки ковзає краєм).

"Я люблю ці трюки, тому що це просто весело робити їх і маневрувати своїм тілом", - поділилася Каня.

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Прагнення Кані до досконалості починається з ретельних тренувань. Вона має структурований розпорядок дня. Наразі вона щодня катається і виходить на вулицю, коли є можливість, або в похід, або просто побути на природі.

Поряд із важкою працею, для спортсменки-рекордсменки важливими є розваги та позитивний настрій. Ключем до свого успіху вона також вважає "безумовну впевненість у собі".

Телезірка

Коли Каня не виконує трюки на скейтборді, вона спрямовує свою невичерпну енергію в інші сфери: їй особливо подобається акторська майстерність, і вона хотіла б займатися цим більше в майбутньому.

Спортсменка однаково добре почувається як на дошці, так і перед об'єктивом камери, знімалася в музичних кліпах, а також у відомих фільмах і серіалах, таких як "Вавилон" 2022 року та популярному серіалі "Ходячі мерці". Вона знялася в американському екшншоу "Гаваї 5-0" в ролі серфінгістки Роузі Валери.

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Вона також долучилася до більш інклюзивної індустрії моди і позувала для таких брендів, як Abercrombie and Fitch, Sephora, Sweaty Betty та Adidas Skateboard. Її офіційний дебют на подіумі відбувся під час показу Victoria's Secret Runway на NYFW 2023.

Позитивний голос

Окрім спортивних та професійних досягнень, Каня щодня використовує свій голос, щоб розширювати можливості оточуючих, і є потужним захисником людей з інвалідністю.

"Просто знай, що ти не єдина невпевнена в собі, навіть ті, хто здається досконалим, не є такими", - каже вона. "Ніхто не ідеальний, і всі ми маємо свої слабкості".

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Вона також прагне створити спільноту підтримки і активно з'єднує тих, хто її потребує, з групами підтримки та некомерційними організаціями.

Її онлайн-платформа стала потужним інструментом, який Каня використовує щодня, щоб своїм голосом і прикладом надихати інших мріяти про велике.

Каня Сессер / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, 17-річний корінний американець побив рекорд найдовшого у світі волосся серед підлітків чоловічої статі. Індіанець відростив пасма довжиною 161 см.

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