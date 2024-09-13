Жінка щодня отримувала понад 100 анонімних дзвінків: вона була шокована, коли розкрила, хто це

38-річний японець був заарештований за телефонне переслідування власної дружини. Він телефонував їй понад 100 разів на день анонімно і нічого не говорив, поки вона не кидала слухавку.

Про це пише Oddity Central.

10 липня 31-річна жінка з Амагасакі, що в японській префектурі Хьоґо, почала отримувати дивні телефонні дзвінки від когось, хто просто мовчав, поки вона не кидала слухавку у розпачі. Це тривало тижнями, оскільки дзвінки надходили з анонімного номера, тож молода жінка не могла просто заблокувати їх. У більшості днів вона отримувала десятки дзвінків, але іноді телефонний переслідувач телефонував понад 100 разів на день. На щастя, дзвінки ніколи не надходили вночі або коли вона грала у відеоігри на телефоні чоловіка, що врешті-решт наштовхнуло її на думку про те, ким може бути таємничий абонент.

Коли липень перейшов у серпень, а телефонні дзвінки не припинялися, зневірена жінка почала думати про те, як викрити свого переслідувача. Чим більше вона аналізувала характер дзвінків, тим більше підозрювала свого чоловіка. Єдиний час, коли вона не отримувала набридливих дзвінків, була ніч, коли вони спали в одному ліжку, і коли вона використовувала його телефон для гри у відеоігри.

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Зрештою, 31-річна жінка звернулася до поліції за допомогою у розкритті таємниці, поділившись із ними своїми підозрами, що її чоловік може бути переслідувачем. Після розслідування офіцери підтвердили побоювання жінки, і 4 вересня її чоловіка заарештували в Амагасакі за порушення японського закону про боротьбу зі сталкерами. На запитання, чому він переслідував свою дружину понад місяць своїми дивними дзвінками, чоловік просто відповів: "Я кохаю свою дружину і телефонував їй, нічого не кажучи", ніби переслідування було доказом кохання до неї.

У Японії подружні пари нерідко живуть окремо, особливо коли одному з них доводиться переїжджати через роботу, і іноді один із подружжя настільки ревнує, що починає переслідувати іншого. Однак поліція в Амагасакі підтвердила, що це був перший випадок телефонного переслідування, в якому брала участь пара, яка мешкає разом.

Нагадаємо, подружжя зробило ДНК-тест заради розваги та дізналося, що виховує чужого сина. Сім'я відчула, що весь їхній світ зруйнувався.

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