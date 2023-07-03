Жінка щодня випивала три літри горілки: одного разу лікарі дали їй лише 24 години життя (фото)

Жінка поділилася, як їй дали лише 24 години життя у розпал алкогольної залежності.

Про це пише LancsLive.

Шарлотта Дюркан вважала себе непитущою лише за три роки до того, як її залежність досягла свого піку, але протягом 36 місяців вона вийшла з-під контролю.

30-річна жінка почала страждати від судом та непритомніла внаслідок вживання, виявивши, що без алкоголю вона почне тремтіти та пітніти.

Якоїсь миті вона щоранку випивала пів літри чистої горілки, щоб зупинити тремтіння, і в результаті випивала близько трьох літрів спирту на день.

Мама двох дітей з Колна, Ланкашир, сказала: "Вранці мені треба було випити, просто щоб вирівняти себе. Це була б горілка, і це було б 0,5 горілки у чистому вигляді. Це було б буквально для того, щоб зупинити мене від тремтіння і від того, щоб мене не нудило і я не пітніла — це б спрацювало. Після цього це тривало протягом дня, але, очевидно, коли грошей було мало і таке інше, я намагалася вмовити сім'ю напоїти мене. Я витрачала всі свої гроші на випивку", - поділилася вона.

Коли Шарлотта зрозуміла, що не може без випивки, вона зрозуміла, що пияцтво перетворилося на серйозну залежність.

Після першого відвідування лікарні її протримали декілька днів і повернули додому, але вона одразу повернулася до випивки і знову опинилася в лікарні, причому ця схема повторювалася три чи чотири рази.

Ситуація досягла апогею, коли Шарлотта потрапила до реанімації з поліорганною недостатністю, і було виявлено, що її серце, печінку та нирки відмовили.

Лікарі сказали її сім'ї, що їй залишилося жити лише 24 години.

Шарлотта під час залежності / Фото: lancs.live

Вона сказала: "Вони мали взяти два літри рідини з моїх легень, і я провела три тижні, але я не могла рухатися, я не могла говорити, я не могла говорити. Отже, я була у реанімації, я була на кисні, і вони запросили всю мою сім'ю, щоб попрощатися зі мною. Я була буквально на межі життя".

Проте Дюркан каже, що якимось чином їй "вдалося вижити" і в результаті вона потрапила до реабілітаційного центру після одужання після відвідин лікарні.

Наразі мама святкує 11 місяців тверезості та працює волонтеркою в благодійній організації, яка нещодавно запустила свою кампанію щодо підвищення поінформованості про алкоголь.

Шарлотта Дюркан / Фото: lancs.live

Кампанія присвячена людям із залежностями, які борються зі своїми внутрішніми демонами, що іноді може призвести до смерті.

Шарлотта каже, що часто залежність асоціюється з людьми, які роками борються з нею, але в її випадку вона швидко впоралася з алкоголізмом.

Зараз жінка сподівається прожити рік тверезості.

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