Жінка сфотографувала "портал в інший світ" під час снігової бурі

Оптичне явище субсонця дуже рідкісне, але наука вже знає, як його пояснити.

Під час сильного снігопаду на гірськолижному курорті SkiWelt в Австрії туристка побачила дивний стовп світла, який найбільше був схожий на "портал у паралельний світ" з фантастичного фільму. Зображення дивного явища жінка опублікувала у соцмережі.

Про це пише Daily Mail.

Ці кадри швидко стали вірусними, а тисячі інших користувачів у коментарях гадали, як можна пояснити це диво. При цьому багато хто сходився на думці, що це цілком міг би бути портал в інший світ.

"Це точно портал, і ви не можете переконати мене, що це не так", — написав один з коментаторів.

На щастя одних користувачів та розчарування інших, цьому явищу є просте пояснення.

"Це так зване субсонце — дуже рідкісне, але гарне оптичне явище, яке виникає, коли сонячне світло падає на крижані кристали в атмосфері під прямим кутом", — автори статті пояснили, з чим зіткнулася туристка.

Велика кількість снігу, помітна на гірськолижному схилі, у поєднанні з темним тіньовим фоном за променем світла роблять це субсонце більш помітним, ніж зазвичай, що пояснює видовищність зображення та його успіх у Мережі.

Нагадаємо, в Україні зафіксували незвичайне природне явище, якого не могло бути у наших широтах. Пурпурне північне сяйво, рідкісне для України, спостерігалося над Києвом та Львовом.

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