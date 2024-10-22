Жінка шість років доглядала паралізованого чоловіка: після одужання він одразу одружився з іншою

Малайзійська жінка, яка шість років доглядала свого прикутого до ліжка чоловіка після автомобільної аварії, нещодавно оголосила, що він розлучився з нею і одружився з іншою жінкою після одужання.

Про це пише Oddity Central.

Протягом багатьох років Нурул Сязвані документувала своє повсякденне життя доглядальниці чоловіка в соціальних мережах, демонструючи свою зайнятість, яка містила годування чоловіка через назогастральний зонд, зміну підгузків і допомогу йому в купанні.

Чоловік Нурул отримав травму в автокатастрофі, і йому знадобилося шість років, щоб знову ходити, і весь цей час вона була поруч із ним. Її відданість і служіння чоловікові привернули увагу 32 000 шанувальників лише у Facebook, багато з яких були шоковані, дізнавшись, що чоловік Нурул не лише розлучився з нею після одужання, але й одружився з іншою жінкою. Вони дізналися про цей божевільний розвиток подій від Нурул, яка привітала свого колишнього чоловіка і його нову наречену в дописі у Facebook.

Нурул із чоловіком / Фото: Facebook

"Вітаю мого чоловіка, сподіваюся, ти будеш щасливий з тією, яку обрав. Айфа Айзам, будь ласка, піклуйся про нього, як я. Я закінчила з ним, тепер твоя черга", - написала Нурул у нині видаленому дописі.

Новина про розлучення Нурул, яке, як повідомляється, було завершене 4 жовтня, шокувала малайзійські соціальні мережі: багато користувачів відмовлялися вірити, що хтось може відплатити за її доброту, покинувши її. Деякі з тих, хто стежив за їхньою історією у Facebook, де Нурул протягом шести років робила все можливе, щоб про її прикутого до ліжка чоловіка піклувалися, висловили своє розчарування рішенням чоловіка розлучитися з нею, щойно він одужав, щоб одружитися з іншою жінкою.

Нурул із чоловіком / Фото: Facebook

"У той час я страшенно боялася, коли він кашляв", - згадувала Нурул про час, коли вона була доглядальницею. "Я щодня займалася з ним реабілітацією, а моя сім'я щодня приходила мені допомагати, щоб я могла відпочити. Я часто сама купувала необхідні речі для дітей і чоловіка, що було великим стресом".

Однак вона також зазначила, що відчуває, що її тепер уже колишній чоловік "добре виконував свої обов'язки", і попросила людей припинити цькувати його і його нову дружину, додавши, що вони з колишнім чоловіком домовилися разом виховувати дочку. Однак її шанувальники з цим не погодилися.

Нурул із чоловіком та донькою / Фото: Facebook

"Я хочу перепросити свого колишнього чоловіка, його нову дружину та їхні сім'ї за вірусний допис у Facebook. Все, що сталося, було моєю помилкою", - написала вона. "Всі цікавляться і відмічають мене у Facebook. Тож моя публікація у Facebook спрямована не на викриття сорому чи сарказму, а на те, щоб уникнути наклепів".

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