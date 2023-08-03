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Жінка шокувала алергічною реакцією на фарбу для брів: "Схожа на іншопланетянку" (відео)

Жінка шокувала алергічною реакцією на фарбу для брів: "Схожа на іншопланетянку" (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1774
Час на прочитання
2 хв
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Жінка шокувала алергічною реакцією на фарбу для брів: "Схожа на іншопланетянку" (відео)

Таміка Клеггет-Мерфі / Фото: скриншот з відео

Її нанесли без відома жінки.

Австралійку госпіталізували через тяжку алергію після того, як її брови були підфарбовані без її відома.

Про це пише The Sun.

Таміка Клеггет-Мерфі з Перта поділилася, що знала, що має алергію на фарбу для брів, тому попросила просто використати віск і підфарбувати їх олівцем.

Однак наприкінці сеансу її брови стали подразненими, і вона була приголомшена, дізнавшись, що фарбу нанесли без її згоди.

Мало того, що її брови були неймовірно червоними і запаленими, але її обличчя стало набрякати.

Розмістивши відео у TikTok, Таміка пояснила: "Пішла на віск для брів і вони нанесли відтінок. Я знала, що в мене алергія, але, на жаль, мене не запитали щодо фарбування. Це відео призначене для поширення інформації, щоб розповісти про алергію та спочатку пройти тест".

@tcleggett #allergicreaction #gonewrong #fail ♬ Oh No - Kreepa

Жінка розповіла, що її обличчя було повністю набряклим протягом п'яти тижнів.

Користувачі соціальних мереж були шоковані алергічною реакцією і багато хто висловився про це в коментарях.

  • Ого! Це пекельна алергічна реакція
  • Боже мій! Сподіваюся, з тобою все гаразд
  • Ти маєш подати до суду

Також багато хто жартував, що Таміка стала схожа на іншопланетянку: "Вибач, я дуже співчуваю, але ти як прибулець", "Відведи мене до свого лідера", "Вона одна з нас".

Нагадаємо, туристи пожалілися на елітний готель у Домінікані. Вони заявили, що бачили труп, публічний секс, а в басейні плавали фекалії.

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Дата публікації
Перегляди
1774
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