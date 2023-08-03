Жінка шокувала алергічною реакцією на фарбу для брів: "Схожа на іншопланетянку" (відео)

Її нанесли без відома жінки.
Австралійку госпіталізували через тяжку алергію після того, як її брови були підфарбовані без її відома.
Про це пише The Sun.
Таміка Клеггет-Мерфі з Перта поділилася, що знала, що має алергію на фарбу для брів, тому попросила просто використати віск і підфарбувати їх олівцем.
Однак наприкінці сеансу її брови стали подразненими, і вона була приголомшена, дізнавшись, що фарбу нанесли без її згоди.
Мало того, що її брови були неймовірно червоними і запаленими, але її обличчя стало набрякати.
Розмістивши відео у TikTok, Таміка пояснила: "Пішла на віск для брів і вони нанесли відтінок. Я знала, що в мене алергія, але, на жаль, мене не запитали щодо фарбування. Це відео призначене для поширення інформації, щоб розповісти про алергію та спочатку пройти тест".
@tcleggett #allergicreaction #gonewrong #fail ♬ Oh No - Kreepa
Жінка розповіла, що її обличчя було повністю набряклим протягом п'яти тижнів.
Користувачі соціальних мереж були шоковані алергічною реакцією і багато хто висловився про це в коментарях.
- Ого! Це пекельна алергічна реакція
- Боже мій! Сподіваюся, з тобою все гаразд
- Ти маєш подати до суду
Також багато хто жартував, що Таміка стала схожа на іншопланетянку: "Вибач, я дуже співчуваю, але ти як прибулець", "Відведи мене до свого лідера", "Вона одна з нас".
Нагадаємо, туристи пожалілися на елітний готель у Домінікані. Вони заявили, що бачили труп, публічний секс, а в басейні плавали фекалії.
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