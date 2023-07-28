Жінка шокувала реакцією тіла на грудні імпланти: роками страждала та навіть тимчасово осліпла (фото)

Жінка ошелешила, як після мамопластики роками страждала на загадкову хворобу, через яку навіть тимчасово осліпла.

Про це пише dailystar.co.uk.

32-річна Даніель Шіен поділилася, що вставила грудні імпланти у віці 19 років після того, як виграла конкурс краси.

Даніель Шіен / Фото: Danielle Sheehan / SWNS

Вона страждала від випадіння волосся, втоми, екземи та запалень, але не могла зрозуміти чому. Дівчина декілька разів зверталася до лікаря і навіть відвідувала невідкладну допомогу, коли втратила зір.

Даніель Шіен / Фото: Danielle Sheehan / SWNS

Медики припустили, що вона може мати аутоімунне захворювання або стрес.

Тепер жінка переконана, що вона мала хворобу грудних імплантатів після того, як позбулася проблем протягом декількох тижнів після видалення силіконових грудей.

"Після того, як у мене народився син, і протягом останнього року я мала постійну екзему і сухість очей — я опинилася у відділенні невідкладної допомоги, бо не могла бачити. Лікарі сказали мені, що думали, що це стрес через те, що я молода мама та переживаю розставання. Я натрапила на інших людей, які говорять про хворобу грудних імплантатів, і побачила, що у них був висип навколо очей, такий самий, як у мене, це було схоже на момент осяяння. Усі мої симптоми були такими ж — у мене були висипання, поганий настрій, я відчувала, що повільно вмираю, і я просто не почувалася добре. Навіть хірург був приголомшений, побачивши фотографії до і після експлантату — через дві години після операції висип на моєму обличчі зник", - розповіла вона.

Даніель Шіен / Фото: Danielle Sheehan / SWNS

Даніель додала, що її лікарі не чули про це захворювання, але відправили її на УЗД, щоб перевірити цілісність імплантатів. Оскільки вони були цілими, лікарі запропонували їй імунодепресанти на випадок, якщо проблеми були спричинені аутоімунним захворюванням, але жінка вирішила спочатку пройти експлантацію.

Вона продала свою машину, щоб сплатити операцію, і каже, що через декілька годин після видалення імплантатів вона помітила покращення стану своєї шкіри.

Даніель Шіен / Фото: Danielle Sheehan / SWNS

Тепер вона хоче підвищити поінформованість про це захворювання і вважає, що лікарі повинні запитувати жінок, чи є у них грудні імпланти, перш ніж досліджувати аутоімунні захворювання.

Нагадаємо, 46-річна мама шістьох дітей пожалілася, як дешеві пластичні операції спотворили її тіло. Воно показала фото до і після процедур.

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