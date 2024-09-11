Жінка шокувала схожістю з бабусею, яка померла 150 років тому: "Мандрівниця в часі" (відео)

Жінка знайшла знімок своєї двійниці – власної пра-пра-пра-прабабусі.

Про це пише Mirror.

Ліндсі Булліс розповідала, що досліджувала історію свого роду в Інтернеті, коли натрапила на фотографію жінки з "таким же обличчям", як у неї". 28-річна дівчина каже, що вона має "дивовижну" схожість з Мері Беквіт, яка є її четвертою бабусею по лінії батька і жила від 1805 до 1873 року.

Порівнюючи свої фотографії з Мері, Ліндсі зібрала понад 4,6 мільйона переглядів кліпу і переконала користувачів у тому, що вона мандрівниця в часі.

"Я знайшла фотографію на сайті Ancestry, коли шукала своїх родичів по батьковій лінії. Я знаю, що її звуть Мері Беквіт, і мені вдалося дізнатися, що вона народилася в Нью-Йорку, а померла у Вісконсині, і у неї був один син. Її чоловік, Абрахам Булліс, був хірургом під час Громадянської війни – але це все, що я знаю про неї. Я відчуваю, що маю з нею особливий зв'язок", - прокоментувала американка.

Ліндсі з Вісконсіна поділилася в Мережі відео, на якому вона зображена поруч із фотографією Мері, демонструючи неймовірну схожість. "Знайшла фотографію моєї 4-ї прабабусі, і в мене її обличчя", - написала вона в підписі.

Це спонукало одного користувача TikTok відповісти: "Дівчинко, це ти! З поверненням!". Інший погодився: "Ти – це вона". Третій додав: "Я не вірю в це. Ви мандрівниця в часі". Хтось інший сказав: "Її душа повинна була повернутися, і ось ви тут!".

Нагадаємо, чоловік продав "власне життя" та купив віддалений тропічний острів. Він кардинально змінив своє життя 2009 року.

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