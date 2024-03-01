Жінка шокувала справжньою причиною безкоштовних вечірок із морозивом на круїзних лайнерах

Колишня співачка на круїзних лайнерах розкрила справжню причину, чому пасажирам іноді роздають безкоштовне морозиво.

Американська співачка Дара Старр Такер десять років тому виступала на круїзних лайнерах. Жінка регулярно розповідає про цей етап в житті у TikTok.

Так, вона працювала на борту величезних суден, що плавали Карибським і Середземним морем. Але життя на борту круїзного лайнера – це не лише сонячне світло та веселка. В одному зі своїх останніх відеороликів вона розкрила трагічну причину, через яку круїзні лайнери влаштовують "вечірки з безкоштовним морозивом".

Як виявилося, якщо кількість доступного морозива раптово збільшиться, це означає, що їм потрібно більше місця в морозильній камері для тіла.

"На жаль, це часто так. Якщо екіпаж раптово надає пасажирам купу морозива, безкоштовну вечірку з морозивом, це часто відбувається тому, що на кораблі померло більше людей, ніж вони мають місця в морзі. Це правда. На щастя, нам не доводилося стикатися з подібними речами, але ми товаришували з деякими членами знімальної групи, які з цим стикалися. І вони сказали, що у кожному круїзі помирає від чотирьох до десяти людей. На кораблях багато людей літнього віку, і часто люди помирають у круїзах. Отже, на такому кораблі, як наш, помирає від чотирьох до десяти осіб, який у типовому круїзі перевозить від 2500 до 3000 пасажирів. За їхніми словами, у морзі утримувалося близько семи людей, і якщо на цьому конкретному кораблі загинуло понад сім осіб, їм довелося б почати переміщати тіла до морозильної камери, а це означало, що їм потрібно було звільнити місце у морозильній камері. Тому їм доводилося виносити багато морозива та інших заморожених продуктів, щоби звільнити місце для інших тіл".

Одна людина прокоментувала відео, сказавши: "Тут медик круїзного лайнера. Можу підтвердити зв'язок моргу та морозива".

Нагадаємо, жінка, залишена в мішку для трупів у морзі, налякала робітників, коли вона раптово почала рухатися. Її терміново доправили назад до відділення невідкладної допомоги.

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