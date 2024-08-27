Жінка шокувала, як батько-священник займався сексом з її чоловіком: "Залишили мене з ВІЛ" (фото)

Вона пожалілася, як він таємно спав з ним і "підставив" її.

Історія жінки про зраду своїх батька та чоловіка стала сенсаційною на YouTube.

Бренді було всього 19 років, коли вона завагітніла від свого тодішнього партнера, з яким познайомилася через батька-священника. За її словами, саме тато переконав доньку, що вони ідеальна пара, та влаштував їм весілля.

Однак після того, як пара одружилася, вона відкрила для себе шокувальну правду – її батько спав з її чоловіком, що мало вигляд як навмисна підстава.

У шоу Love Don't Judge Бренда висловила свої переживання: "Я почувалася зрадженою, я відчувала огиду, я відчувала, що нічого не варта. Я більше не вірила у світову лояльність".

Мама з Флориди продовжила пояснювати: "Мій тато сказав, що це один з його друзів. Всі знали, що я донька проповідника, а вони мають одержимість дочками проповідників. Мій тато хотів, щоб я вийшла заміж, і він познайомив нас, бо думав, що ми добре підійдемо одне одному. Я думала, що він просто член церкви мого батька. Я почувалася в пастці. У мене була депресія. Я почала мати хворий вигляд".

Бренда / Фото: Love Don't Judge

Саме після звернення за медичною допомогою Бренда отримала свій ВІЛ-позитивний діагноз. Вона розлучилася з чоловіком і розірвала стосунки з батьком. Після встановлення діагнозу Бренда зіткнулася зі страхом, чи знайде вона коли-небудь когось, хто зможе прийняти її стан.

Бренда / Фото: Love Don't Judge

Бренда, яка виховує трьох доньок Елізабет, Ізабеллу та Нову, знайшла кохання з Брендоном. "Я вже був закоханий у неї з першої зустрічі", - поділився він.

Бренда згадує, що відчувала тривогу перед тим, як розповісти йому про свій стан: "Я дуже нервувала, коли сказала Брендону, що у мене жахливе минуле".

Однак підтримка Брендона ніколи не слабшала, і тепер вони діляться своїм життєвим досвідом на її каналі IAm Brenda J на YouTube і в TikTok, обговорюючи повсякденне життя з ВІЛ-позитивним статусом Бренди. Приймання ліків від ВІЛ для Бренди є рутиною, а інтимні стосунки подружжя передбачають ретельне тестування, щоб переконатися, що вірус залишився невиявленим. Бренда з гордістю зазначає, що всі троє її дітей є ВІЛ-негативними.

Бренда та Брендон / Фото: Love Don't Judge

На своєму YouTube-каналі Брендон пояснює, що життя з ВІЛ є нормальним: "Це майже нормальний день. Щовечора їй доводиться приймати пігулки. Насправді немає нічого особливого в тому, щоб жити з ВІЛ-позитивною людиною".

У свої 28 років Бренда називає тривогу, депресію та суворий суспільний осуд найважчими викликами, пов'язаними з ВІЛ-позитивним статусом. Вона поділилася: "Багато людей думають, що ми робимо це заради впливу. Коментарі на кшталт: "Ти егоїстка, бо маєш дітей, ти егоїстка, бо одружена з ВІЛ-негативним чоловіком". Іноді я читаю, як люди кажуть, що я повинна померти".

Бренда, яка може похвалитися більш ніж 200 000 підписників на TikTok, додала: "Люди змушують мене відчувати, що я не людина, що мені тут не місце, що я ходяча хвороба. Я хочу, щоб люди знали, що після ВІЛ є життя".

Бренда та Брендон / Фото: Love Don't Judge

Нагадаємо, дружина викрила чоловіка на зраді завдяки деталі на фото, яке він їй надіслав. Користувачі Мережі також звернули на неї увагу.

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