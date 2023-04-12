Жінка шокувала, як черв'яки лазять у неї під шкірою - фото

Паразити також ховалися у її мозку.

Мешканку В'єтнама доставили до лікарні після того, як вона з'їла страву, приготовлену зі свіжої крові.

Про це повідомляє mirror.co.uk.

Після делікатесу, який 58-річна жінка приготувала сама, вона страждала від сильного головного болю і декілька разів падала у своєму будинку.

У результаті у неї виявили паразитарну інвазію. Пацієнтка показала шокувальні кадри, як черв'яки лазять під шкірою її рук та ніг.

Фото: Newsflash

Вони також ховаються у її мозку.

Медичний персонал спочатку думав, що симптоми жінки викликані інсультом. Однак після проходження сканування було виявлено, що вона страждає від зараження паразитами.

Фото: Newsflash

Невдовзі жінку виписали з медзакладу та прописали ліки.

Вона зізналася місцевим ЗМІ, що їсть кров'яну ковбасу раз на місяць: "Я думала, що якщо я сама приготую цю страву, вона буде чистою, і я буду впевнена, що жодної хвороби не буде".

Повідомляється, що якби симптоми не були усунені, жінка могла б залишитися паралізованою або померти.

"На момент, коли пацієнти потрапляють до лікарні, їхній стан вже прогресує, і паразити вже пошкодили їхній мозок", - прокоментували медики.

Нагадаємо, палець жінки ледь "не вибухнув" після укусу популярної тварини. Спочатку лікарі подумали, що жінку укусив гедзь.

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