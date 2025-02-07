Жінка шокувала, як розкрила таємницю одержимих цнотливістю батьків: що вона знайшла

Американська письменниця та номінантка на Pushcart Prize Вікторія Воддл спантеличила власною історією сексуального виховання та викриття таємниці своїх батьків.

Авторка розповіла, як батьки забороняли користуватися контрацепцією та як їхня "одержимість" ледь не згубила її та сестер, пише Yahoo.

Так, Вікторія пригадала, що її перший статевий акт відбувся перед вступом до коледжу з хлопцем Мітчем, з яким вона зустрічалася протягом 18 місяців. Католицьке виховання було фактором її тривалого періоду цнотливості, а її мама застерігала, що дівчина, яка використовує протизаплідні засоби, "грішить тим, що чекає на секс".

За п'ять років до цього батьки авторки безжально принижували її старших сестер, коли дізналися, що вони живуть статевим життям. Їхній дім вибухнув криками і лекціями про "тип дівчат, яких не хоче жоден порядний чоловік". Шухляди дівчат регулярно обшукували.

Вікторія пригадала слова рідної матері, яка кричала: "Мені було б легше, якби ти не використовувала протизаплідні засоби і завагітніла. Принаймні твої наміри були б добрими".

Тоді 12-річна Вікторія, відчайдушно бажаючи догодити батькам, сприйняла їхні слова як життєздатну етичну позицію.

Коли їй виповнилося 17, неблагополучний шлюб її батьків перетворився на жорстоку, хоча й мовчазну, війну. Батько-розпусник часто не повертався додому до ночі. Мама майбутньої письменниці настільки схудла, що її колеги думали, що вона хвора на рак. Проте вона стояла в дверях, коли Мітч привозив доньку з побачень, і стежила, щоб вона не затримувалася в машині, припаркованій на під'їзній доріжці. Жінка почала вивертати шухляди доньки.

"Я вступила до Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі через декілька місяців після свого 18-річчя і приблизно через місяць після першого статевого акту. Я опинилася у списку очікування на студентське житло. Оскільки я жила надто далеко, щоб їздити на роботу, першу чверть я жила у будинку заможних друзів сім'ї, а до університету їздила громадським автобусом. Старша донька родини, Лаура, була старшокласницею. Я була вдячний їй за те, що вона погодилася розділити зі мною свою кімнату, а також за її розуміння моральної невизначеності. "Я приймаю протизаплідні пігулки, — сказала вона. — Ти можеш думати про те, чи є секс правильним чи неправильним, але поки ти вирішуєш, використовуй протизаплідні засоби", — пригадала Вікторія.

У той час нерегулярні менструації Вікторії зазвичай відбувалися з інтервалом близько 45 днів, але менструації не було вже понад два місяці. Через декілька ночей Лаура прокралася на кухню, щоб спорожнити і вимити скляну банку з-під майонезу. Наступного ранку Вікторія зробила тест на вагітність, який виявився негативним.

"У мене не було місячних, поки не закінчилася навчальна чверть і я не переїхала до гуртожитку. Наче всі три відсутні місячні накопичувалися, поки не прорвало дамбу, я прокинулася посеред ночі вся в крові. Боячись потривожити свою нову сусідку у кімнаті, я знайшла рушник, не вмикаючи світла, і попрямувала до вбиральні. О цій годині в коридорі нікого не було, щоб побачити мою закривавлену піжаму. Я помилася під однією з душових лійок, розділених білими фіранками. Мені спадало на думку безліч думок: це міг бути викидень; я провалила суворий стандарт цнотливості моєї матері; ми з Мітчем грали в азартні ігри з нашим майбутнім. І все ж я не наважувалася діяти. Мітч не хотів купувати презервативи, бо це було соромно. Його інтерес до дівчини, з якою він познайомився на роботі, розквітнув, і він іноді поводився зі мною жорстоко, що нагадувало поведінку мого батька. Попри дисфункцію наших стосунків і мою провину, коли я приходила додому і заставала матір, яка обшукувала шафки у ванній кімнаті, ми з Мітчем іноді опинялися в ліжку, коли хтось із наших сусідів по кімнаті їхав додому на вихідні. Я пропустила ще одну менструацію", — розповіла жінка.

Невдовзі Вікторія все ж записалася на лекцію про протизаплідні засоби, що було обов'язковою умовою перед тим, як їй виписали пігулки. У студентському медпункті вона заповнила анкету про свою сексуальну активність, що здалося їй принизливим. Після цього групі дівчат включили фільм про контрацепцію і дали дозвіл на пігулки.

"Хоча в мене нарешті були в руках пігулки, мені було наказано не починати їх приймати до кінця наступної менструації, яка не мала жодних ознак швидкого настання. Батьки Мітча їхали на вихідні, тож на наступне побачення ми домовилися зустрітися в їхньому будинку. За п'ять днів до цього я вирішила, що чекала досить довго. Не знаючи, коли почнеться наступна менструація, але впевнена, що у нас буде секс, я почала приймати протизаплідні пігулки. Я думала, що це зробить мої місячні регулярними, і мій постійний стан тривоги щодо можливості вагітності зникне. Коли я зустріла Мітча в будинку його батьків, у нас був типовий день. Поїсти, зайнятися сексом, подивитися телевізор. Я почала відчувати спазми внизу живота. Вони швидко наростали. Я пішла до ванної кімнати, сіла на унітаз і з мене витекла маса крові, важка, повна згустків, пронизана волокнистими нитками", — пригадала вона.

Вікторія хотіла сказати коханому, що у неї міг статися викидень. Втім, Мітч не любив говорити про жіноче тіло, відмахуючись від того, що, на його думку, мало "гидкий" фактор. Все, що вона змогла сказати, це те, що втратила багато крові. Хлопець подивився на обраницю, знизав плечима і повернувся до телевізора.

"Десятиліття потому я все ще згадую той момент, моє заперечення реальності. Було очевидно, що прихильність Мітча до мене згасла. Його приваблювала насамперед моя зручність як сексуальної партнерки. Він не був тим, з ким я могла б вести чесну розмову, а тим більше з дитиною, і я це знала. Але я продовжувала сподіватися, що він знову покохає мене, і уявляла собі наше спільне майбутнє. Зрештою, він був зразком мого батька. Було б неправдою сказати, що той день не переслідує мене. І я уявляю, що якби хтось запитав Мітча про нього, він не зміг би пригадати. Але я періодично думаю про це, знаючи, що якщо я випадково перервала вагітність, то змінила перебіг свого життя", — поділилася письменниця.

Батьки американки померли під час пандемії COVID-19. Після смерті тата сестри пакували речі, які залишилися в їхній квартирі для людей літнього віку. У той час мама страждала на деменцію. Саме тоді Вікторія знайшла коробку з паперами в глибині шафи. Там було свідоцтво про одруження батьків, яке спантеличило сестер.

"Ніхто з нас ніколи його не бачив. Сестри зазирнули через мої плечі: "18 квітня 1954 року". За чотири місяці до народження моєї старшої сестри. Нам завжди казали, що наші батьки одружилися у вересні 1953 року. Ми всі одразу дійшли одного й того ж висновку. Ось чому вони одружилися в пасторському будинку, а не в церкві, наша мама в синьому костюмі на замовлення. "Я така зла, — сказала моя друга сестра, помітно тремтячи. — Я не жартую, я злюся". Наші батьки були найжорстокішими до неї, розповідаючи, що, переспавши з нею, її хлопець потім приводив своїх друзів, щоб ті займалися з нею сексом у нього на очах. Не було жодної можливості поговорити з матір'ю про це. Занурившись у свою деменцію, вона забувала наші імена. Наша сестринська розмова пролунала. Чи було це просто лицемірством? Чи наші батьки думали, що роблять нам послугу, сподіваючись присоромити нас, щоб ми не робили того, що зробили вони? Єдиний урок, який я засвоїла – це те, що не можна проявляти ініціативу. Згадався старий жарт моєї мами: "Ти можеш з'їсти яблуко для контрацепції. — До чи після? — Замість", – поділилася Вікторія.

Жінка стала вчителькою, а згодом працювала бібліотекаркою у середній школі. Коли вона прочитала книжку Пеґґі Оренштайн "Дівчата і секс", щоб перевірити, чи підходить вона для бібліотечної колекції, вона не здивувалася, коли дізналася, що дослідження показують, що підлітки, які дають обітницю чистоти, мають більше шансів завагітніти, ніж ті, хто цього не робить.

Поряд з іншими інформативними виданнями зі статевого виховання Вікторія розмістила цю книжку у своїй бібліотеці та написала про неї рецензію у блозі шкільної бібліотеки, тому що впевнена: сором не є більш ефективним методом контролю над народжуваністю, ніж він коли-небудь був. Авторка наголосила, що дівчата повинні знати, що єдиний дозвіл, який їм потрібен – це їхній власний.

Нагадаємо, донька під час прибирання дізналася правду про своїх покійних батьків. Жінка обурена брехнею близьких.

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