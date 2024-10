Жінка шокувала жахливою підтяжкою сідниць гіалуроновою кислотою – фото

Жінка залишилася травмованою після того, як їй зробили ін'єкцію гіалуронової кислоти в сідниці і у неї виникли серйозні ускладнення.

Про це повідомляє Need To Know.

Через шість днів після ін'єкції вона звернулася до лікарні швидкої допомоги, де медики повідомили, що у неї велика гематома – коли кров накопичується всередині тіла.

Спеціаліст, який робив бразильську підтяжку сідниць, нібито зробив ін'єкцію в одну з вен пацієнтки, що спричинило кровотечу, яка призвела до сепсису.

"Лікар сказав мені, що якби я не потрапила до лікарні вчасно, я б померла", - розповіла жінка, яка побажала залишитися анонімною. "Коли я приїхала до лікарні, мені було дуже погано, я марила і не могла ні стояти, ні ходити. Приїхали хірурги і підтвердили, що у мене сепсис, і що мене негайно везуть на термінову, якщо не рятівну, операцію. Мене відвезли до операційної, не розуміючи, що відбувається, і я прокинулася через три години. Два тижні я провела у лікарні, прикута до ліжка, на ліках і під дуже ретельним наглядом. Через два тижні мене відпустили додому, але медсестри перевіряли мене щодня. Так було протягом наступних п'яти місяців. Я не могла жити нормальним життям – не могла митися та займатися будь-якою діяльністю. У цей момент, я б сказала, я була на найнижчому психічному рівні. Мені було соромно".

Бразильська підтяжка сідниць / Фото: Dr Ducu Clinics

Наповнювач також просочився в ногу жінки, що призвело до ще однієї інфекції та додаткових десяти днів у лікарні.

Хірурги були змушені видалити весь філер, що залишило тіло пацієнтки понівеченим. На фото її сідниці мають помітну нерівність, а шкіра обвисла.

Бразильська підтяжка сідниць / Фото: Dr Ducu Clinics

Вийшовши з лікарні і відчайдушно бажаючи повернути своє тіло до нормального стану, вона шукала варіанти, як повернути сідницям колишню форму. Вона записалася на консультацію до висококваліфікованого лікаря-естетиста, який має власну клініку в Лондоні.

Вона сказала: "Я була неймовірно налякана, але щойно ми з доктором проконсультувалися, я стала почуватися набагато краще. Він заспокоїв мене і все дуже детально пояснив. Ми розробили план, і він виконував кожне призначення з надзвичайною обережністю та безпекою".

У результаті, йому вдалося виправити невдалу операцію. Він провів їй власну процедуру, відому як DBL (Ducu Butt Lift) вартістю 2 500 фунтів стерлінгів. DBL використовує ін'єкції наповнювача для зміни форми сідниць і вимагає мінімального часу.

Сідниці після другої операції / Фото: Dr Ducu Clinics

Пацієнтка у захопленні від результату, але їй все ще потрібна додаткова операція, щоб видалити надлишки шкіри, які залишилися під сідницями.

Вона сказала: "Я надзвичайно задоволена тим, як він мене вилікував. Я завжди буду вдячна".

Нагадаємо, 24-річна дівчина померла після популярних косметичних процедур. Жінці зробили 6 процедур під час 8-годинної операції.

Читайте також: