Жінка схудла на 133 кілограми після того, як застрягла у дверях супермаркету: фото до та після

Жінка показала, який має вигляд після схуднення.
Дотті Перкінс, яка важила приблизно 270 кілограмів, через що вона постійно застрягала у дверях супермаркету, вирішила різко схуднути, щоб повернути собі впевненість у собі. Через кілька років інтенсивної роботи вона здивувала усіх своїх друзів.
Про це пише dailystar.co.uk.
Дотті Перкінс звернулась за допомогою до фахівців, коли її стегна були занадто великими, щоб протиснутися у вхідні двері супермаркету. Їй допоміг експерт зі схуднення доктор Новзарадан.
Дотті Перкінс важила понад 270 кілограмів і пересувалася на інвалідному візку, оскільки через вагу не могла самостійно пересуватись. Через це вона кріслі колісельному часто застрягала у дверях супермаркету та змушена була вставати, щоб обійти перешкоду. Жінка зізнається, що їй було дуже соромно за свою вагу.
"Я ніколи раніше не була в ситуації, коли не могла пройти в двері. Мені так соромно. Я не любила ходити в магазин", - каже Дотті.
Професіонали допомогли їй схуднути на 133 кілограми. Вона зізнається, що це різко покращило її життя.
Дотті пережила багато трагедій у своєму житті, через які вона набрала зайві кілограми, вона зізнається, що не отримувала любові та ласки від своєї сім'ї в дитинстві, тому заїдала їх їжею. Вона трагічно втратила свого 13-річного сина через церебральний параліч та сколіоз.
Після схуднення жінка вийшла заміж, вона носить красивий одяг та каже, що добре почувається.
Нагадаємо, жінка спантеличила, завагітнівши від в'язня, який надсилав свою сперму поштою.
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