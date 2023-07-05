Жінка схудла на 45 кг, не відвідуючи спортзал і не рахуючи калорій: фото до і після

Вона розповіла про свої "маленькі кроки".

Жінка поділилася простими кроками, які вона зробила, щоб скинути 45 кг всього за рік, навіть не відвідуючи спортзал і не рахуючи калорій.

Про це пише dailymail.co.uk.

Ліза Марі з Піттсбурга, штат Пенсильванія, сказала, що довгі роки була "найбільшою дівчинкою в будь-якій кімнаті, до якої вона заходила". Вона згадала, як "ховалася під мішкуватими футболками" та "ненавиділа себе", намагаючись "скинути все, що завгодно", але безрезультатно.

Але коли 2020 року спалахнула пандемія, вона вирішила, що настав час змінити своє життя, і, зробивши низку невеликих "коригувань способу життя", вона змогла скинути зайву вагу.

Ліза Марі до і після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Ліза сказала, що пробувала сідати на дієту чи тренуватися, але здавалася, коли не бачила швидких результатів.

Але незабаром вона виявила, що ключем до її успіху було "починати з малого" і робити все "крок за кроком".

Ліза Марі до і після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Вона використовувала метод під назвою "накладання звичок", який містить "створення і підтримання однієї здорової звички, перш ніж пробувати нову".

Ліза Марі після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

По-перше, вона почала з того, що збільшила кількість кроків на день як мінімум до 8000, а потім збільшила споживання води до 3,5 л на день.

Ліза Марі до і після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Після цього вона почала двічі на тиждень тренуватися вдома та готувати більшу частину їжі сама, а не харчуватися поза домом.

Ліза розповіла про свої "маленькі кроки" / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Вона також почала скорочувати свій екранний час о 9 годині вечора, щоб переконатися, що вона висипається.

Згодом вона збільшила свої домашні тренування до трьох на тиждень, а зрештою перейшла на п'ять.

"Я не ходила до спортзалу, поки не скинула 45 кг вдома, дотримуючись цих звичок", — пояснила вона. "І я почала стежити за своєю їжею лише через шість місяців моєї подорожі. Втрата ваги – це не миттєве перетворення. Це серія невеликих рішень, індивідуальний вибір зроблений знову і знову".

Ліза Марі до і після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Ліза визнає, що, хоча добитися того, якою вона є зараз, було нелегко, вона щиро вірить, що інші можуть досягти того ж, що і вона, якщо докладуть цього зусилля.

"Це було складно. Деякі дні були важчими за інші, але я дотримувалася цього і з часом прогресувала. Результати, яких я досягла завдяки постійній самовідданості і зміні мислення, просто божевільні. Я ніколи не ставила собі за мету схуднути, я просто хотіла бути здоровою і почуватися добре в своєму тілі", - поділилася жінка.

Ліза Марі до і після схуднення / Фото: instagram.com/lizamarie_fit

Нагадаємо, американку порівнюють із "білкою-летягою" після того, як вона скинула 82 кг і її шкіра стала в'ялою та мішкуватою. До схуднення вона важила 140 кіло.

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