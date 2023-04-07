Жінка схудла на 70 кілограмів та показала, на що перетворилось її тіло: "Краще б я цього не робила"

Жінка каже, що це вплинуло на її інтимні стосунки з чоловіком.

59-річна Клодетт Хоук з Нью-Йорка, США, схудла на 70 кілограмів, проте жінка тепер вкрай невдоволена своїм тілом через обвислу шкіру.

Про це пише mirror.co.uk.

Клодетт Хоук розповіла, що після вагітності вона поправилась до 145 кілограмів. Жінка некомфортно почувала себе у такій вазі, а тому наважилась на операцію зі зменшення шлунку. Вона зазначила, що через зайву вагу їй було складно пересуватись та гратись з онукою.

Після операції за кілька років їй вдалось схуднути аж на 70 кілограмів, проте Клодетт тепер почувається ще гірше, ніж коли у неї були проблеми зі зайвою вагою. Справа у тому, що шкіра жінки жахливо обвисла, через що та почала соромитися свого тіла.

Фото: mirror.co.uk

"Я не люблю дивитися в дзеркало. Мені взагалі не подобається моє тіло. Воно жахливе. Раніше у мене були гарні груди, а тепер вони виглядають так, ніби у мене коров'яче вим'я. Я намагаюся не дивитися на своє тіло", - каже американка.

Фото: mirror.co.uk

Клодетт Хоук наголосила, що через схуднення у неї почались проблеми у сексуальному житті. Вона соромиться оголитися перед чоловіком.

"Я не дозволяю чоловікові бачити мене без одягу. Це важко, тому що у нас було досить активне сексуальне життя, коли я була важчою. Я відчуваю, що зараз я не є привабливою для нього через моє тіло, тому ми не займаємося сексом", - розповіла жінка.

Клодетт каже, що крім інтимних проблем, у неї з'явились і побутові. Через вагу шкіри на руках їй стало складно працювати.

"Шкіра вкривається висипаннями там, де шкіра перекривається, і з'являється неприємний запах. І це постійно. Зайва шкіра на руках тягнеться вниз і мені складніше щось робити. Це також боляче, а тому я ношу багато компресійного одягу", - розповіла жінка.

Фото: mirror.co.uk

Тепер американка збирає гроші, щоб зробити нову операцію з видалення зайвої шкіри.

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