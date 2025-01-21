Жінка шукала в Інтернеті рецепти і несподівано знайшла відео, де займається сексом

Вона побачила своє відео, зняте й опубліковане в Мережі без її згоди.

Жінка, яка шукала кулінарні рецепти, зробила тривожне відкриття, коли знайшла відео, на якому вона бере участь у сексуальному акті.

Про це пише Unilad.

Наталі Браун із Галіфакса, Канада, вирішила пошукати рецепт на сайті Food Network, але коли 39-річна жінка натиснула кнопку "F", вона зробила похмуре відкриття. Пошуковий рядок спрямував її на інший сайт, що починався на "F" – Fetlife, канадську соціальну мережу для людей, які цікавляться сексуальними фетишами.

Там вона знайшла відео, на якому вона повністю оголена і бере участь у сексуальному акті, про існування якого навіть не підозрювала.

Наталі сказала: "Я була так принижена. Я почувалася дурепою, я відчувала збентеження, я відчувала страх".

До болю в серці Наталі зрозуміла, що її партнер зняв відео з зав'язаними на його прохання очима, перш ніж завантажити його на Fetlife.

"Я не погоджувалася, щоб мене так знімали. Я не хотіла, щоб мене знімали", – додала вона.

Наталі Браун / Фото: CBC News/YouTube

Дартмутський провінційний суд заслухав інформацію про те, що обличчя і верхня частина тіла Наталі не з'явилися в 12-секундному кліпі, але її нижня частина тіла була видимою і повністю оголеною.

Її колишній хлопець, 43-річний Конор Долан, був звинувачений торік у квітні у вуаєризмі та поширенні інтимних зображень без згоди. Спочатку він не визнавав себе винним, поки обвинувачення не зняло звинувачення у вуаєризмі в обмін на визнання провини за звинуваченням у розповсюдженні. Це дозволило уникнути судового розгляду справи, хоча суддя сказав, що в іншому разі Долану могло загрожувати ув'язнення.

Замість цього опальний чоловік був засуджений до чотирьох місяців умовного ув'язнення від 6 січня, що означає, що він перебуває під домашнім арештом і має судимість.

На запитання суду, чи хоче він щось сказати, Долан відповів, що йому "дуже шкода".

Окрім знімань оголеної нижньої частини тіла Наталі, кадри були зняті в будинку тодішньої пари в той час, як Долан тримав її собаку, зображену на фотографіях його профілю в Fetlife. Також можна було почути голос Наталі, і все це, за словами судді, свідчило про те, що її можна було впізнати з достатнім ступенем вірогідності.

Суддя Тім Дейлі сказав: "Це був акт сексуального насильства щодо інтимного партнера в інтернеті. Без сумніву. Це було масове порушення недоторканності приватного життя".

Зараз Наталі прагне підвищити обізнаність про таке насильство і порно з метою помсти, а також про те, як важко було видалити інтимні відеоматеріали, на яких вона зображена.

Як повідомляється, Fetlife відхилив її запит на тій підставі, що це власність Долана і вона не може підтвердити свою присутність на відеозаписі.

Прокурор Пол Ніфер заявив, що тюремне ув'язнення "зазвичай призначається у випадках, коли йдеться про порно з метою помсти, коли хтось робить це навмисно, щоб завдати шкоди жертві або з якихось причин помститися їй".

Він продовжив: "У цьому разі ми не мали цього фактору".

Суд також почув, що відео було опубліковане за два тижні до того, як Наталі виявила його у вересні 2019 року, але залишалося видимим в інтернеті протягом чотирьох років без її відома після того, як Долан сказав їй, що видалив його.

Тоді він зізнався, що має "порно/сексуальну залежність", і пара вирішила розлучитися в грудні 2019 року. Але Долан відновив акаунт Fetlife лише через п'ять місяців після того, як заявив, що видалив його. Остаточно він видалив відео 28 січня 2024 року.

У заяві, зачитаній суду, він стверджував, що опублікував відео, щоб спробувати залучити інших сексуальних партнерів, і воно було "не про неї".

Наталі ридала в суді, кажучи: "Думка про те, що хтось може звести моє тіло, мою автономію, мою гідність, мою людяність до чогось для свого споживання без моєї згоди, є нестерпною".

Нагадаємо, в Києві мати побачила відео сексу дорослого чоловіка та її 15-річної доньки. На суді чоловік стверджував, що займався сексом з дівчиною за її згоди.

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