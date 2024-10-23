Жінка сім годин висіла догори ногами між двома величезними скелями через свій iPhone – фото

Лікарі швидкої допомоги сказали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного.

Жінка застрягла між двома величезними скелями головою донизу після того, як намагалася дістати свій впущений iPhone з глибокої ущелини.

Про це пише LADbible.

Шокувальний інцидент стався на початку цього місяця, коли парамедики поквапилися на місце події, яке вони описали як щось, з чим вони "ніколи не стикалися" раніше.

Намацавши свій iPhone під час походу в долині Гантер в Новому Південному Вельсі, Австралія, жінка впала в триметрову яму між масивними валунами. Враховуючи розмір ями і те, що вона впала в неї головою донизу, вона залишилася догори ногами, не маючи можливості витягти себе назовні і дістатися безпечного місця.

Порятунок жінки / Фото: NSW Ambulance

Оскільки в цьому районі не було телефонного зв'язку, щоб покликати на допомогу, її друзі намагалися зателефонувати до служби порятунку. Після того, як вона вже годину висіла за щиколотки, на місце події нарешті викликали парамедиків з Нового Південного Вельсу, щоб врятувати жінку.

І це було не зовсім легке завдання: рятувальникам довелося створити стійку дерев'яну раму, перш ніж прибрати декілька важких валунів, щоб інші камені не піддалися і не розчавили жінку.

Після того, як витягли каміння, яке важило понад 500 кілограмів, їй довелося понад годину пробиратися надзвичайно вузьким S-подібним вигином скелі.

Порятунок жінки / Фото: NSW Ambulance

Парамедик-рятувальник швидкої допомоги Пітер Воттс сказав: "За 10 років роботи парамедиком-рятувальником я ніколи не стикався з подібною роботою, вона була складною, але неймовірно корисною. Кожна служба виконувала свою роль, і ми всі працювали неймовірно злагоджено, щоб досягти гарного результату для пацієнта".

Загалом рятувальна операція тривала понад сім годин.

Порятунок жінки / Фото: NSW Ambulance

Жінка відбулася лише синцями та подряпинами, що, зважаючи на складність ситуації, в якій вона опинилася, можна вважати справжнім дивом. І хоча вона була успішно врятована, її iPhone так і залишився загубленим.

Нагадаємо, на Майорці студентка трагічно загинула, намагаючись знайти телефон у смітнику. Вона знепритомніла, після чого бак був висипаний у вантажівку, де вона була розчавлена на смерть, а потім спалена.

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