Жінка скоїла самогубство після років жахливого болю через післяпологову операцію: що їй зробили

Вона страждала від болю декілька років.

У Великій Британії жінка вкоротила собі віку після того, як встановлена після пологів хірургічна сітка викликала у неї проблеми з нетриманням сечі, що призвело до жахливого болю протягом декількох років.

Про це пише mirror.co.uk.

34-річна Сара Бейнс наклала на себе руки у вересні минулого року.

Цього тижня слідство дізналося, що Сара страждала від хронічного болю через ускладнення, викликані хірургічною сіткою, імплантованою їй після пологів 2011 року.

Її мама, 57-річна Елісон Шаррок, зараз виховує єдину 11-річну дочку Сари і каже, що система охорони здоров'я неодноразово підводила доньку.

Під час пологів у жінки сталася сильна кровотеча і вона отримала розрив другого ступеня. Сарі довелося зробити дві операції з усунення розриву, жодна з яких не була успішною, і у віці 24 років вона зіткнулася з нетриманням сечі.

"Сара справді боролася. Вона була засмучена і не виходила з дому, якщо їй потрібно було до туалету. Вона не спілкувалася, вона навіть не ходила до магазинів", - поділилася Елісон.

2015 року Сарі порадили встановити хірургічну сітку, щоб полегшити її нетримання. Втім, біль став настільки сильними, що жінці у 28 років запропонували гістеректомію - операцію з видалення матки. Втім, після цього їй стало ще гірше.

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Вона страждала від інфекцій, шкірних висипань, захворювань ясен і незрозумілого болю. Не маючи можливості їсти і спати, вона впала в депресію.

Її кілька разів госпіталізували. Попри те, що медики пробували різні ліки, нічого не допомагало.

"Ми не могли зрозуміти, чому її здоров'я погіршувалося. Тоді Сара почала досліджувати сітку. Вона знайшла групу підтримки і виявила, що тисячі жінок також перебувають в агонії", - розповіла мама померлої.

Сара благала лікарів видалити сітку і їй пообіцяли першу консультацію у листопаді 2022 року.

Але у вересні поліція виявила тіло Сари. Вона прийняла велику дозу ліків та повісилася.

Нагадаємо, у 21-річної студентки діагностували страшну хворобу після того, як вона помітила крихітні цятки на шкірі. Усього за декілька годин плями збільшились у розмірах.

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