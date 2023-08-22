Жінка спантеличена загадковою істотою, яка зайшла на її подвір'я – фото, відео

Дехто навіть припустив, що це "чупакабра".

Мешканка міста Гілл-Кантрі-Вілледж, штат Техас, США, просить допомоги у розпізнаванні загадкової тварини, яку вона зловила на камеру у своєму дворі.

Про це повідомляє KENS-TV.

Тіна Каліг сказала, що вона визирнула зі свого будинку і помітила щось, що поставило її в глухий кут.

"Я була усередині і виглянула у двір. І я побачила тварину просто тут і подумала: "Ух ти, що це?" – пригадала вона.

Жінка спантеличена загадковою твариною на своєму подвір'ї / Фото: Фото з відкритих джерел

Тіна сказала, що істота ласувала ягодами, що впали з куща. Тоді американка розмістила свої фотографії в Мережі, де користувачі запропонували власні теорії. Так, серед припущень була й міфічна "чупакабра". Втім, чимало людей думають, що це щось середнє між койотом і собакою.

Жінка спантеличена загадковою твариною на своєму подвір'ї / Фото: Фото з відкритих джерел

Місцева легенда свідчить, що неподалік міста живе гірський лев, але влада заявила, що його жодного разу не вдалося зловити на камеру.

Представники адміністрації повідомили, що чиновники звернулися до мисливських інспекторів Техасу за допомогою щодо ідентифікації тварини.

Рейчел Мальстафф, директорка відділу ссавців у зоопарку Сан-Антоніо, сказала, що тварина на фотографіях могла бути койотом чи собакою. Ветеринари зоопарку заявили, що це, мабуть, собака з коростою чи іншими шкірними захворюваннями.

Нагадаємо, хлопець пірнув у воду у пошуках загубленої каблучки, але виявив дещо моторошне. Юзери порадили звернутися до поліції.

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