Жінка спантеличила, що 6 років годує свого чоловіка грудьми – фото

Вона каже, що це зробило їхній емоційний зв'язок "в 10 разів кращим".

Пара з Флориди Александер та Рейчел Бейлі, які стали вірусними 2017 року після того, як розповіли, що чоловік регулярно п'є грудне молоко своєї дружини, досі цим займаються.

Про це пише dailystar.co.uk.

Американець п'є грудне молоко коханої "щодня, просто з джерела". Жінка стверджує, що її груди виробляють більше молока, ніж можуть з'їсти її діти, тому їй допомагає друга половинка.

"Мені просто подобається фізичне полегшення, але емоційний зв'язок у 10 разів кращий", — сказала вона.

Александер та Рейчел Бейлі / Фото: Caters

Рейчел пояснила, що усе почалося, коли вона годувала доньку Арію, якій зараз 6 років.

"Я поїхала в круїз з Александером, — пригадала вона. — Однак я забула молоковідсмоктувач і була сильно налита молоком протягом двох днів. Мені було так боляче, і я боялася заразитися, тому ми вирішили, що мій чоловік спробує випити молоко, щоб полегшити мій стан. Ми нервували через думку, що я годуватиму його грудьми, але щойно ми це зробили, ми зрозуміли, що все гаразд".

Александер та Рейчел Бейлі / Фото: Caters

Зі свого боку, 30-річний батько сказав, що смак молока "відрізнявся від того, на який він очікував", порівняно зі звичайним. Також він заявив, що не хворів протягом двох років, тому що "рідина була настільки поживною", і багато хто говорив, що його шкіра має набагато кращий вигляд.

"Зрештою, йому сподобався смак мого грудного молока, і тепер він навіть віддає перевагу йому, а не коров'ячому, — продовжила Рейчел. — Для нас це не збочення. Все почалося з того, що Александер просто допомагав мені, коли мені було боляче, але це переросло на щось більше, ніж емоційний зв'язок".

Александер та Рейчел з дітьми / Фото: Caters

Відповідаючи хейтерам, які пишуть, що звичка пари "дивна" або "тривожна", чоловік сказав: "Якщо це не призначено для вас, ми розуміємо".

Нагадаємо, жінку з найбільшими губами у світі не взяли на шоу "Холостяк". Вона щосили намагається знайти кохання, але чоловіки її бояться.

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