Жінка спантеличила, що у неї алергія на коханого: вона розповіла, що відбувається (фото)

У той час юзери переконані, що це ознака того, що він зраджує.

Дівчина з Массачусетса стверджує, що має алергію на свого хлопця, бо щоразу, коли вони разом, у неї з'являється висип.

Про це пише nypost.com.

22-річна Вірджинія Нолт розповіла, що все почалося в грудні 2022 року після того, як вона почала зустрічатися з хлопцем на ім'я Стів Джонсон.

Все було гаразд, поки дівчина не стала помічати, що їй стає кепсько щоразу, коли вони йдуть на побачення.

"Все почалося з того, що мої очі стали сильно свербіти і сльозитися", - пояснила бостонка, яка спочатку списала свої симптоми на "сезонну алергію". Зокрема, у минулому вона мала екзему та інші шкірні захворювання.

Реакція Вірджинії на коханого / Фото: nypost.com

Нолт продовжувала проводити вихідні зі Стівом, не підозрюючи, що все стане настільки жахливо після лише однієї ночі в його квартирі в Бостоні.

Через шість місяців, у квітні, Нолт склала "два і два разом", і до неї дійшло, що існує "кореляція" між алергією та її бойфрендом.

"Ми помітили, що після того, як я провела декілька днів у його квартирі, через тиждень у мене з'являлася дуже сильний висип, і ще декілька днів після цього я почувалася досить нещасною", — пояснила вона.

У цей момент Нолт дійшла висновку, що має сильну алергію на бойфренда.

"У мене на нього алергія", — заявила спантеличена жінка, яка пояснила свій висип "чимось у повітрі в його квартирі, продуктом для тіла або чимось, що він використовує".

Вірджинія з бойфрендом / Фото: nypost.com

Щоб перевірити її теорію, стурбований хлопець змінив миючі засоби для прання, туалетне приладдя та одеколон, але залишився в безвиході, оскільки симптоми його коханої продовжували зберігатися.

"Він був таким терплячим і так підтримував у всьому, і він так само розчарований, як і я", - сказала Нолт.

Попри відвідування дерматолога, двох алергологів та офтальмолога в травні, дівчина все ще ламала голову над причиною її кропив'янки.

Тим часом, її передбачувані симптоми, спричинені спорідненою душею, продовжували наростати як снігова куля. У якийсь момент Нолт заявила, що мала таку погану реакцію, що вона опинилася у відділенні невідкладної допомоги, і їй довелося приймати антигістамінні препарати та стероїди.

У онлайн-користувачів була більш зловісна теорія щодо причини її стану: вони вважають, що висип був ознакою того, що кавалер її зраджує.

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Втім, Нолт не надає великого значення цим забобонам.

"Коли люди кажуть, що мій хлопець зраджує, це одна з тих речей, з яких треба сміятися. Зрештою вони не знають ні мене, ні його, ні наші стосунки. Якби він зраджував, за той час, який я провела там, гадаю, я б дізналася. Я не надаю цьому великого значення", - прокоментувала вона.

Хоча висип може і бути ознакою невірності, Нолт каже, що вона, тим щонайменше, "трохи ускладнила їхні стосунки через розчарування".

"Я припинила ходити до нього у квартиру, бо ми не знали, чи є там щось", — поскаржилася вона. "Нам більше потрібно планувати сходити разом повечеряти чи сходити в кіно, тож це не так спокійно".

Вірджинія Нолт / Фото: nypost.com

Пара сповнена рішучості розібратися в цьому, і наразі Нолт очікує на результати двох тестів, які, як вона сподівається, прояснять це питання.

"Той тест, який я отримую цього тижня, - це екологічний тест, а той, який я отримую наступного тижня, - це тест продуктів та інгредієнтів", - сказала вона. "Наразі це має бути щось. Ми трохи звузили коло пошуку — ми знаємо, що це не його шампунь, миючий засіб чи кондиціонер. Я сподіваюся, що ми знайдемо щось і спробуємо розробити план, щоб пом'якшити мої симптоми".

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