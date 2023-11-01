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Жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім: які стосунки між її коханими

Жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім: які стосунки між її коханими

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
4557
Час на прочитання
2 хв
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Жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім: які стосунки між її коханими

Лінзі Тейлор з колишнім чоловіком / Фото: скриншот з відео

Вона зізналася, що їй дуже подобається проводити час із ексом.

Жінка розповіла про свою нетрадиційну життєву ситуацію з чоловіком і колишнім чоловіком.

Вона зізналася, що люди думають, що це дивно, але їй байдуже, тому що вони усі ладнають і планують жити в одному будинку разом.

Лінзі Тейлор— письменниця, акторка та співачка, яка веде розважальний спосіб життя. У відео TikTok вона розповіла про один день зі свого життя, коли вона жила зі своїм чоловіком та колишнім.

Коли відео почалося, вона підняла чорну футболку з написом "Я люблю свого колишнього".

"Я справді живу зі своїм колишнім чоловіком!" - заявила вона. "Я кохаю свого колишнього. Я живу з ним. А мій колишній? Він теж мене кохає. Люди думають, що ми дивні чи щось таке, але це нормально".

@thelinzytaylor I really do live with my ex husband! #ilivewithmyex #ilovemyex #myex ♬ original sound - Linzy Taylor

У кліпі було показано, як вона виконує буденні завдання, наприклад, переносить коробки в машину, бере смузі, проводить час із дітьми та займається спортом.

Сім'я із шести осіб також провела деякий час разом у басейні.

"Немає нічого важливішого, ніж проводити час із сім'єю, а оскільки мого чоловіка немає вдома, у мене є набагато більше часу, щоб провести його з колишнім чоловіком", - докладно розповіла вона.

Кінець відео Лінзі провела, займаючись йогою, дихальною роботою та іншими заняттями з догляду за собою.

У коментарях до відео були неоднозначні думки.

  • Я не намагаюся здатися брутальним, ніби я дійсно розумію вашу історію, але хіба це не вважається шахрайством?
  • Я так тішуся, що я не єдина, хто й досі кохає свого колишнього. Щиро кажучи, він один із моїх найкращих друзів
  • Це так дивно, що люди не розуміють, що не кожне розлучення ґрунтується на гніві та ненависті. Ви не дивні Просто рідко можна побачити таке

Нагадаємо, 89-річний чоловік 27 років не може розлучитися з дружиною. Вони прожили у шлюбі майже 40 років.

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Дата публікації
Перегляди
4557
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