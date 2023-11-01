Жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім: які стосунки між її коханими

Вона зізналася, що їй дуже подобається проводити час із ексом.
Жінка розповіла про свою нетрадиційну життєву ситуацію з чоловіком і колишнім чоловіком.
Вона зізналася, що люди думають, що це дивно, але їй байдуже, тому що вони усі ладнають і планують жити в одному будинку разом.
Лінзі Тейлор— письменниця, акторка та співачка, яка веде розважальний спосіб життя. У відео TikTok вона розповіла про один день зі свого життя, коли вона жила зі своїм чоловіком та колишнім.
Коли відео почалося, вона підняла чорну футболку з написом "Я люблю свого колишнього".
"Я справді живу зі своїм колишнім чоловіком!" - заявила вона. "Я кохаю свого колишнього. Я живу з ним. А мій колишній? Він теж мене кохає. Люди думають, що ми дивні чи щось таке, але це нормально".
@thelinzytaylor I really do live with my ex husband! #ilivewithmyex #ilovemyex #myex ♬ original sound - Linzy Taylor
У кліпі було показано, як вона виконує буденні завдання, наприклад, переносить коробки в машину, бере смузі, проводить час із дітьми та займається спортом.
Сім'я із шести осіб також провела деякий час разом у басейні.
"Немає нічого важливішого, ніж проводити час із сім'єю, а оскільки мого чоловіка немає вдома, у мене є набагато більше часу, щоб провести його з колишнім чоловіком", - докладно розповіла вона.
Кінець відео Лінзі провела, займаючись йогою, дихальною роботою та іншими заняттями з догляду за собою.
У коментарях до відео були неоднозначні думки.
- Я не намагаюся здатися брутальним, ніби я дійсно розумію вашу історію, але хіба це не вважається шахрайством?
- Я так тішуся, що я не єдина, хто й досі кохає свого колишнього. Щиро кажучи, він один із моїх найкращих друзів
- Це так дивно, що люди не розуміють, що не кожне розлучення ґрунтується на гніві та ненависті. Ви не дивні Просто рідко можна побачити таке
Нагадаємо, 89-річний чоловік 27 років не може розлучитися з дружиною. Вони прожили у шлюбі майже 40 років.
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