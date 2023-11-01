Жінка спантеличила, що живе з чоловіком та колишнім: які стосунки між її коханими

Вона зізналася, що їй дуже подобається проводити час із ексом.

Жінка розповіла про свою нетрадиційну життєву ситуацію з чоловіком і колишнім чоловіком.

Вона зізналася, що люди думають, що це дивно, але їй байдуже, тому що вони усі ладнають і планують жити в одному будинку разом.

Лінзі Тейлор— письменниця, акторка та співачка, яка веде розважальний спосіб життя. У відео TikTok вона розповіла про один день зі свого життя, коли вона жила зі своїм чоловіком та колишнім.

Коли відео почалося, вона підняла чорну футболку з написом "Я люблю свого колишнього".

"Я справді живу зі своїм колишнім чоловіком!" - заявила вона. "Я кохаю свого колишнього. Я живу з ним. А мій колишній? Він теж мене кохає. Люди думають, що ми дивні чи щось таке, але це нормально".

У кліпі було показано, як вона виконує буденні завдання, наприклад, переносить коробки в машину, бере смузі, проводить час із дітьми та займається спортом.

Сім'я із шести осіб також провела деякий час разом у басейні.

"Немає нічого важливішого, ніж проводити час із сім'єю, а оскільки мого чоловіка немає вдома, у мене є набагато більше часу, щоб провести його з колишнім чоловіком", - докладно розповіла вона.

Кінець відео Лінзі провела, займаючись йогою, дихальною роботою та іншими заняттями з догляду за собою.

У коментарях до відео були неоднозначні думки.

Я не намагаюся здатися брутальним, ніби я дійсно розумію вашу історію, але хіба це не вважається шахрайством?

Я так тішуся, що я не єдина, хто й досі кохає свого колишнього. Щиро кажучи, він один із моїх найкращих друзів

Це так дивно, що люди не розуміють, що не кожне розлучення ґрунтується на гніві та ненависті. Ви не дивні Просто рідко можна побачити таке

Нагадаємо, 89-річний чоловік 27 років не може розлучитися з дружиною. Вони прожили у шлюбі майже 40 років.

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