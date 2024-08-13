Жінка спантеличила, скільки їй заплатив TikTok за мільйон переглядів одного відео

Авторка контенту з Великої Британії поділилася сумою, яку їй заплатили після того, як її відео в TikTok зібрало понад мільйон переглядів.

Ліза, користувачка під ніком @sidehustlesister, має понад 55 600 підписників. У блогу вона розповідає про фінансові лайфгаки, такі як поради щодо онлайн-банкінгу, які допоможуть заощадити та скласти бюджет, плани щодо власних підробітків і про те, як вона намагається виплатити кредити за навчання та машину – 12 348,27 фунтів стерлінгів.

Її найпопулярніше відео – друга частина серії, в якій вона ділиться своїм досвідом підробітку, і пояснює, в чому саме полягає її мета у бізнес-проєкті.

Цей ролик переглянули 1,1 млн разів. Щоб отримати за це оплату від TikTok, перегляд має бути "кваліфікованим", тобто він повинен тривати понад хвилину, переглядатися більш ніж п'ять секунд, переглядатися на сторінці "Для вас" і це має бути унікальний перегляд.

Як виявилося, вона заробила не так вже й багато, як думали користувачі: "Барабанний дріб, будь ласка... 310 фунтів стерлінгів. Це більше чи менше, ніж ви думали?" - запитала вона глядачів. "Я дуже тішуся, якщо чесно, це ж безкоштовні гроші".

До слова, 310 фунтів стерлінгів – приблизно 16 350 гривень.

Деякі глядачі були здивовані в коментарях, припустивши, що TikTok платить більше за перегляди: "Це шокує, я думав про 1000 фунтів стерлінгів", "Менше, ніж я думав, але все одно приємно".

Інший користувач запитав, чи може Ліза виводити гроші у будь-який зручний для неї. На що вона відповіла: "Ви можете зняти гроші у будь-який час, але гроші за це відео не надійдуть на мій рахунок у TikTok до кінця місяця".

Нагадаємо, науковці провели дослідження серед жінок та виявили, що перегляд TikTok протягом 8 хвилин може мати "негайні негативні наслідки".

Читайте також: