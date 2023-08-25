Жінка спантеличила, як декілька днів мила руки шматком сиру – фото

Вона припустила, як так могло статися.

Жінка розповіла, як мила руки, як їй здавалося, маленьким шматком мила, але потім бентежно виявила, що то було насправді.

Про це пише Daily Star.

Майлі з Ванкувера, штат Вашингтон, США, регулярно мила руки невеликим шматком помаранчевого мила, який зберігався біля кухонної раковини, але лише через декілька днів зрозуміла, що воно не допомагало, бо це був шматок чеддера.

Кумедною історією вона поділилася на Reddit. Американка також розмістила світлину, де вона тримає своє "сирне мило" над раковиною.

"Лише щойно зрозуміла, що моє мило не працює, бо це буквально шматок сиру. Він був твердим, як камінь, що висох на прилавку, огидно, так, я знаю", - написала вона.

Жінка мила руки сиром / Фото: reddit

Майлі також припустила, що у всьому винен алкоголь. Вона думає, що одного вечора, коли випила декілька напоїв, пішла до холодильника перекусити і залишила сир біля раковини: "Підозрюю, що я пропустила це, коли була п'яна і просто забула".

Допис, який нещодавно став вірусним у Твіттері, залишив людей спантеличеними щодо того, як вона могла сплутати сир з милом.

У мене так багато запитань

Хіба вона жодного разу не подумала: "Це мило пахне сирними ногами"?

Як? Хіба вона не помітила, що воно не пінилося і не пінилося!

Інші ж поквапилися покепкувати: "Поворот сюжету, вона їла тост із милом!".

Нагадаємо, голомозий чоловік жартома приліпив собі на голову вантуз, але швидко пошкодував про це. Кумедне відео стало вірусним в Мережі.

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