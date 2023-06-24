Жінка спантеличила, завагітнівши від в'язня, який надсилав свою сперму поштою (відео)

Жінка стверджує, що завагітніла після того, як її наречений-в'язень "надіслав свою сперму поштою".

Користувачка TikTok Неша стала вірусною в Мережі після оголошення вагітності доволі незвичайним способом.

Вона поділилася, що коханий Твінно надіслав їй свій еякулят. Спочатку дівчина зробила тест на овуляцію, щоб переконатися, що її тіло перебуває у потрібній стадії менструального циклу. На тонкій смужці утворилися дві червоні лінії, що дало їй зелене світло для продовження.

Потім вона поділилася фотографією дивного пристрою, який використовувся для запліднення без присутності нареченого. На зображенні показано схему репродуктивної системи жінки з конусоподібним медичним обладнанням усередині, спрямованим вгору до шийки матки.

На зовнішній стороні тіла є щось схоже на шприц та трубку, які нібито використовувалися для введення сперми Твінно у тіло Неші.

Далі вона показала знімок конверта. Він, мабуть, використовувався для надсилання сперми коханого.

Зрештою, на останньому слайді видно позитивний тест на вагітність Неші.

"Це так цікаво", - прокоментував один здивований користувач.

"Будь ласка, скажіть мені, як? Я тюремна дружина, моєму чоловікові ще два роки", - заявила друга.

Також більшість людей, які писали в її коментарях, бажали їй здоров'я та вдалої вагітності.

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