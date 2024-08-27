Жінка спантеличила заявою, що її донька завагітніла, одягнувши куплену в Інтернеті білизну

Китайська компанія опублікувала серію листувань між її службою підтримки клієнтів і жінкою, яка стверджувала, що її дочка завагітніла після того, як носила білизну, придбану в цій компанії.

Про це пише Oddity Central.

Неназвана компанія оприлюднила звинувачення ймовірної клієнтки як попередження про те, що такі трюки можуть призвести до банкрутства підприємців.

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Жінка, яка стверджувала, що придбала білизну у компанії на Taobao, одній з найбільших китайських платформ онлайн-торгівлі, звернулася до служби підтримки клієнтів зі скаргою на те, що її дочка завагітніла після того, як носила новеньку білизну. Попри спроби співробітників переконати незадоволену жінку, що таке неможливо, вона наполягала на тому, що це єдиний спосіб, яким її дочка могла завагітніти, і вимагала пояснень.

Всі спроби переконати жінку в тому, що її теорія фізіологічно неможлива, не завершилася успіхом, тож врешті-решт служба підтримки клієнтів повідомила її, що персонал фабрики – виключно жінки, а їхній керівник зробив вазектомію, тож вагітність дівчини не має жодного стосунку до компанії.

"Моя дочка завагітніла після того, як носила вашу білизну", - написала жінка у повідомленні, на що співробітники компанії відповіли, що “білизну не можна використовувати як засіб передавання вагітності”.

Скриншот листування

Побоюючись, що жінка може оприлюднити власну версію цієї історії, компанія вирішила опублікувати листування між нею та службою підтримки клієнтів у соціальних мережах, щоб люди могли побачити, наскільки безглуздою була її заява. Не дивно, що допис став вірусним, привернувши увагу багатьох коментаторів із теоріями про те, як завагітніла донька жінки. Дехто був упевнений, що дівчинка прикинулася необізнаною, щоб уникнути докорів матері, інші ж висували ще більш дикі теорії, наприклад, що вона завагітніла після купання в громадському басейні.

Після того, як історія стала вірусною в Інтернеті, генеральний директор компанії написав на своїх офіційних каналах, що він намагався зв'язатися з жінкою безпосередньо, щоб дізнатися більше про цю дивну проблему, але, перевіривши її номер телефону, він дізнався, що вона була блогеркою, яка, ймовірно, сподівалася привернути до себе більше уваги, створивши цей дивний скандал.

"Я ненавиджу таких людей", – написав чоловік, звинувативши жінку в тому, що вона вигадала історію, щоб привернути до себе увагу, і проігнорувала ризик завдати “нищівного удару” його бізнесу.

"Деякі люди дійсно повірять таким диким заявам, і чутки, які вони поширюють, можуть призвести до закриття заводу або вивести його з бізнесу", – резюмував директор компанії.

Нагадаємо, жінка "геніально" помстилася колишнім за допомогою метеорологів. Вона скористалась маловідомою опцією.

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