Жінка спіймала "огидну" сусідку на гарячому, встановивши камеру: що та робила (фото)

Жінка була розлючена після того, як упіймала на камеру відеоспостереження сусідку, яка неодноразово робила "огидну" справу.

Про це пише Daily Star.

38-річна Айга Колосова мешкає у британському місті Грейвсенд. Минулої зими жінка вперше помітила регулярні відкладення екскрементів собаки біля свого будинку. Відтоді вона стверджує, що неодноразово бачила, як одна й та сама жінка викидала фекалії свого собаки – завжди в одному й тому ж місці.

За словами Айги, винуватиця, ймовірно, вважала, що її ховає від людських очей дерево. Однак власниця будинку не лише бачила жінку, але й зняла її на відео.

Жінка упіймала сусідку на гарячому / Фото: Aiga Kolosova / SWNS

Айга сказала: "Ми бачили, що новий пакет для калу з'являвся через день протягом декількох місяців, і коли ми подивилися відеозапис, то побачили, що вона це робить. Це не завжди відбувається послідовно, але це відбувалося протягом тривалого часу. Там є велике дерево, яке закриває вид з вікон нашого будинку і наших сусідів, і вона, напевно, думає, що ніхто не бачить, коли вона кидає туди пакети".

На відео, яке записала Айга, видно, як невідома жінка, повністю одягнена в чорне, вигулює маленького білого собаку вулицею. Потім вона викидає пакет з фекаліями на дорогу і продовжує свою прогулянку тротуаром.

Жінка упіймала сусідку на гарячому / Фото: Aiga Kolosova / SWNS

Айга опублікувала відео на Facebook з підписом: "Я вважаю це огидним. Будь ласка, викидайте це в урну. Він не такий важкий, щоб донести його до найближчого смітника".

Після того, як відео було опубліковано в Мережі, Айга каже, що не помітила нового пакетика. Вона вважає, що цілком можливо, що сусідка побачила цей відеозапис.

Нагадаємо, дівчина "спалила" бойфренда на зраді завдяки одному застосунку. Його реакція була "безцінною".

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