Жінка спіймала партнера на зраді під час відпочинку на круїзному судні

Все, що відбувається, подруги знімали на телефони, вони опублікували ці ролики в TikTok — записи набрали мільйони переглядів.

Користувачка TikTok Кайла Гарднер випадково спіймала свого партнера на зраді за допомогою трансляції з камери відеоспостереження.

Про це пише The Independent.

Під час відпочинку на круїзному лайнері Кайла та її подруга перебували в каюті та дивилися телевізор. Хлопець Кайли тим часом, як думала дівчина, пішов до ресторану перекусити. Тож, дівчата сумували, хаотично перемикаючи телевізійнні канали та натрапили на пряму трансляцію камер відеоспостереженя з різних куточків судна.

Кайла була здивована, коли побачила свого хлопця, який фліртував з іншою дівчиною, обіймаючи її. Також він попросив номер телефону.

"Ні, це не може бути він... Це дівчина, Боже мій! Скажіть, що це не зі мною відбувається", — відреагувала Гарднер.

Водночас дівчата не розгубилися і зафільмували відео, а потім виклали у TikTok.

Користувачі соцмережі почали цікавитися в коментарях, що ж було далі. У відповідь на це Гарднер написала: "Ви пишете про це так, ніби це жарт".

Драматичні події викликали захоплення користувачів соціальних мереж, багато з них заявили, що були залучені до цієї історії. Інші засумнівалися в справжності події та припустили, що Гарднер все вигадала заради хайпу й переглядів в TikTok.

Раніше у Мережі чоловіка назвали "огидним" та закликали наречену порвати з ним через його жорстку весільну клятву.

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