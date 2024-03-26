Жінка сплутала помпон від шапки з їжаченям і відвезла його до ветклініки: курйозна історія та фото

"Миле їжаченя" вона привезла в картонній коробці з їжею та грілкою.

В Англії співробітники чеширської лікарні для диких тварин були здивовані, коли виявили, що "їжачок", якого привезли до них на лікування, насправді виявився пухнастим помпоном від шапки.

Про це пише Cheshire Live.

Працівники заповідника Лоуер-Мосс-Вуд і лікарні дикої природи, що поблизу міста Натсфорд, сказали, що їхні серця "розтанули", коли вони зрозуміли, що якась добра душа принесла їм помпон, прийнявши його за пораненого їжачка.

Жінка поклала його до коробки з їжею і грілкою.

Жінка прийняла помпон від шапки за їжака і відвезла його до ветлікарні / Фото: facebook.com/lowermosswoodwildlife

Волонтерка Даніель Пеберді сказала, що добросерда жінка вчинила правильно, не проігнорувавши "їжачка": "Їжаки не повинні виходити на вулицю вдень, тому вона вчинила правильно. Єдина проблема полягала в тому, що це не був їжачок. Багато людей ігнорують їжаків, якщо бачать їх удень. Вони не розуміють, що це хвора тварина".

Співробітники написали в дописі на Facebook: "Наші серця розтанули, коли добра душа подумала, що рятує маленького їжачка, а виявилося, що це пухнастий помпон від шапки-вушанки. Цей чарівний "їжачок" отримав всю любов, разом із затишною турботою та піклуванням. Пам'ятайте, що доброта не має меж, навіть якщо вона спрямована на штучного пухнастого друга. Будь ласка, пам'ятайте, якщо ви побачите їжачка вдень, це ознака того, що щось не так. Покладіть його до коробки з теплим джерелом і зверніться за допомогою до місцевих ветеринарів. Бережімо наших колючих друзів!".

Нагадаємо, вчені знайшли нову акулу-привида з "пір'ям" і статевим органом на голові. Істоту виявили в Таїланді.

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