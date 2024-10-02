Жінка спробувала найдорожчу каву в світі та спантеличила, як і хто її готує – відео

Жінка, яка спробувала найдорожчу каву в світі, нажахала людей після того, як пояснила, як її готують.

Користувачка TikTok на ім'я Люсія розповідає про культуру та їжу різних країн світу, а нещодавно спробувала в Індонезії те, що називають найдорожчою кавою у світі. Своєю ціною та популярністю Kopi Luwak завдячує традиційному способу виробництва.

Спершу авторка натякнула на те, як її готують, погладжуючи азійську пальмову цивету в магазині. Ці тварини є невід'ємною частиною процесу приготування кави. Взявши каву Kopi Luwak за $3,14, вона запитала баристу про те, як готують кавові зерна. Він розповів, що цивета з'їдає і перетравлює зерно, перш ніж його "промивають у теплій воді, а потім кладуть на сонце, можливо, на один день, два дні, а потім обсмажують".

Боби Kopi Luwak частково перетравлюються циветою, яка ферментує вишню, що міститься в квасолі, надаючи їй унікального смаку. Але Люсія була не надто задоволена смаком, кажучи: "Це особлива кава, тому що ці тварини їдять кавові зерна і обирають найкращі. Вони їдять їх, потім у їхньому шлунку відбувається процес ферментації, і вони випорожняються". Дегустація кави показала, що вона має не "фруктовий", а "повний" і "насичений" смак.

Процес створення кави спричинив огиду у громадськості, коли вони зрозуміли, як напій набуває свого унікального смаку. Юзери заявили, що не стали б пити цю каву після того, як дізналися про її походження.

Я індонезієць, але ніколи не куштував каву Luwak. І не думаю, що колись спробую

Мій друг зі Швейцарії божеволіє від цієї кави. Жах

Ні, дякую. Я б злякалася, що захворію та помру

Щось не дуже хочеться куштувати фекалії

Нагадаємо, жінка перетворює мертвих щурів на сексуальних шоу-дівчат. Попит настільки високий, що вона працює по 13 годин на день.

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