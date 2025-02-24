Жінка спробувала "Оземпік" та розповіла про серйозні побічні ефекти – фото

Жінка перерахувала серйозні побічні ефекти, які вона відчувала після приймання "Оземпіку", перш ніж перейти на мікродозування.

Про це пише Unilad.

У той час як деякі люди покладаються на перевірений метод правильного харчування і постійних фізичних вправ для схуднення, інші розглядають більш радикальні методи, такі як хірургічне втручання і пігулки. Але остання тенденція полягає в тому, що люди звертаються до ін'єкції, яка продається для людей з діабетом 2 типу, щоб допомогти їм контролювати рівень цукру в крові.

Йдеться про препарат "Оземпік", який популяризували такі знаменитості, як Шерон Осборн та Емі Шумер, як засіб для схуднення.

Відомий як семаглютид, препарат був схвалений 2017 року Управлінням із контролю за продуктами і ліками США (FDA) для допомоги діабетикам, хоча деякі лікарі також призначають його для схуднення.

25-річна Медісон Берджесс із Мічигану, США, детально описала свій досвід застосування препарату.

Берджесс наполягала на тому, що в минулому вона перепробувала безліч інших способів, але її пристрасть до солодкого завжди призводила до того, що вона не досягала своєї мети – схуднути на 22 кг.

2023 року вона зареєструвалася в компанії Claya, яка займається цифровими технологіями для схуднення та оздоровлення, що зв'язала її з лікарем, який фактично прописав їй "Оземпік".

Після швидкого успіху в перші декілька тижнів Берджесс похвалила препарат, але через декілька місяців вона почала відчувати жахливі побічні ефекти.

Через три місяці вона повідомила, що відчуває нудоту, блювоту і втому. Хоча такі побічні ефекти є звичайним явищем, Медісон розповіла, що вони були настільки сильними, що вона не могла нічого їсти.

Медісон Берджесс / Фото: Facebook

Ці виснажливі побічні ефекти з'явилися після того, як дозу збільшили до 1,7 міліграма.

Зазвичай ліки приймають щотижня, починаючи з 0,25 мг протягом перших чотирьох тижнів і збільшуючи дозу кожні чотири тижні до верхньої межі в 2 мг.

Після повернення до лікаря Берджесс було запропоновано розглянути можливість мікродозування та зниження дози до рівня, нижчого за рекомендований. Це виявилося корисним для 25-річної жінки, яка каже, що тепер вона є "великою прихильницею мікродозування".

Вона додала: "Не поспішати – ось мій девіз сьогодні, і я думаю, що це краще для довгострокових результатів".

За даними Medical News Today, існує небагато клінічних доказів того, що мікродозування "Оземпіку" є ефективним для схуднення.

Нагадаємо, лікар розповів, як насправді препарат "Оземпік" впливає на організм.

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