Жінка стала мільйонеркою у свій день народження: "Мої ноги були, як локшина"

Жителька Іллінойсу, США, яка обрала улюблений колір для лотерейного квитка у свій день народження, отримала приз у мільйон доларів.

Про це пише UPI.

Жінка розповіла представникам лотереї, що у свій день народження зупинилася на заправці, щоб купити трохи бензину, де помітила, що квиток Diamond Crossword 10X вартістю 25 доларів був фіолетовим, її улюбленого кольору.

Вона вирішила купити один із квитків як подарунок собі на день народження.

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"Коли я подряпала квиток у машині, я продовжувала бачити виграші, які ставали все більшими і більшими", - пригадала мільйонерка. "Коли я дійшла до кінця, я зрозуміла, що це виграш у мільйон доларів, і я не могла в це повірити. Я повернулася на заправку, щоб перевірити ще раз — і це було правдою. Я одразу почала плакати, і мої ноги були, як локшина. Я думала, що не зможу поїхати додому!".

Вона описала свій приз як спосіб змінити життя.

"Ми з чоловіком старанно працюємо, щоб забезпечити нашу сім'ю, і ми хочемо мати нагоду дати нашим дітям усі можливості, які може запропонувати світ. Ця перемога змінить наше та їхнє життя. Ніколи я не думала, що моє життя зміниться в одну мить", - сказала жінка.

Нагадаємо, підліток живе у потягу заради економії. Він похизувався, скільки витрачає грошей на рік, а також розповів про недолік такого способу життя.

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