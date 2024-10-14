Жінка стала поліцейською, щоб зловити вбивцю свого батька, і заарештувала його через 25 років – фото

Бразильська жінка, яка присвятила своє життя пошукам вбивці свого батька, змогла нарешті повернути мир у свою сім'ю, спіймавши злочинця-втікача через 25 років після вбивства.

Про це повідомляє Oddity Central.

16 лютого 1999 року Жівальдо Жозе Вісенте де Деус був застрелений після палкої суперечки в барі бразильського міста Боа Віста. Він посперечався з Раймундо Алвесом Гомесом через борг у 150 бразильських реалів (еквівалент у 29 доларів 1999 року), який, як повідомляється, Жівальдо заборгував Гомесу. У якийсь момент останній вийшов з бару на декілька хвилин, а потім повернувся з пістолетом і вистрілив батькові п'ятьох дітей в голову. Гомес втік з місця злочину, і хоча на його ім'я був виданий ордер на арешт, його так і не спіймали. Вбита горем родина Жівальдо не втрачала надії притягнути вбивцю до відповідальності, а його старша донька, якій на момент смерті було лише дев'ять років, присвятила своє життя пошукам Гомеса.

"Гомес залишив після себе розбиту сім'ю з п'ятьма дітьми, і нашій мамі довелося докласти чимало зусиль, щоб виростити нас. Ця подія могла повести нас іншими шляхами, але наша мама завжди вчила нас йти правильним шляхом", - розповіла Жіслейн Сілва де Деус в інтерв'ю бразильському виданню Nova1.

Жіслейн Сілва де Деус / Фото: Oddity Central

Будучи старшою з п'яти дітей, Жіслейн повинна була допомагати матері піклуватися про молодших братів і сестер, а також виконувати роботу по дому, але вона ніколи не нехтувала своїм навчанням. Батько завжди заохочував її до старанного навчання і завжди був готовий допомогти їй з домашніми завданнями, і вона не хотіла його розчаровувати. Вона старанно працювала і мріяла про те, що одного дня поставить крапку в історії всієї її родини, спіймавши вбивцю батька.

У 18 років, після закінчення середньої школи, Жіслейн вступила до юридичної школи і через сім років стала ліцензованою адвокаткою. Однак 2022 року вона відмовилася від юридичної кар'єри, щоб стати офіцеркою поліції, а через два роки, 19 липня 2024-го, склала іспит і була офіційно призначена на посаду слідчої Державної поліції. Вона одразу ж попросила посаду у відділі з розслідування вбивств, що дало їй можливість переслідувати Раймундо Алвеса Гомеса.

Жіслейн Сілва де Деус і Раймундо Гомес / Фото: Oddity Central

2013 року Гомес був засуджений до 12 років ув'язнення за вбивство Жівальдо Жозе Вісенте де Деуса, але оскільки він так і не був затриманий після скоєння злочину, вирок так і не був виконаний. Його адвокати оскаржували це рішення 2014-го і 2015 роках, але обидві апеляції були відхилені Вищим судом правосуддя. Останній ордер на арешт Гомеса був виданий 2019 року, тому термін давності спливає 2031-го, а це означає, що чим швидше Жіслейн вдасться знайти Гомеса, тим більше часу йому доведеться провести за ґратами.

25 вересня, всього через два місяці після початку своєї кар'єри офіцерки поліції, Жіслейн Сілва де Деус здійснила свою мрію – притягнути до відповідальності вбивцю свого батька, після довгих 25 років очікування. Вона та її команда знайшли його, коли він переховувався на фермі в регіоні Нова-Сідаде поблизу Боа-Віста, і заарештували його.

Раймундо Гомес / Фото: Oddity Central

"Коли я побачила його в поліцейській дільниці, я розповіла йому, хто я така, і що я відповідальна за виконання ордеру на арешт", - сказала вона. "Я поділилася новиною зі своєю сім'єю, і всі відчули велике почуття миру і справедливості. Ми довго чекали, і навіть попри те, що ми не вірили, нам вдалося дочекатися цього моменту. Я плакала від полегшення, тому що після стількох років я відчула, що з моїх плечей звалився величезний тягар".

Нагадаємо, наймолодшу жінку, засуджену до смертної кари в США 30 років тому, досі не стратили. Вона досі перебуває в камері смертників.

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