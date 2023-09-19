Жінка стала рекордсменкою світу з кількості подружок нареченої на весіллі: скільки їх було (фото)

Вона й сама такого не очікувала.

Вибір кількості подружок нареченої - це дилема, з якою рано чи пізно стикаються багато майбутніх наречених.

Важко вирішити, хто візьме на себе заповітну роль свідка, особливо якщо у молодят дуже багато друзів та родичів. Втім, якщо деякі наречені вважають за краще вибирати одну або декілька пар, то одна жінка побила усі рекорди.

Тіна Еклз запросила на своє весілля 168 подружок та потрапила до Книги рекордів Гінесса. Про це йдеться на офіційному сайті.

Весілля Тіни Еклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Американка з Кілліна, штат Техас, вийшла заміж на курорті Safety Harbour у Тампа-Бей, штат Флорида, 18 квітня 2015 року після 12 років знайомства з чоловіком.

Тіна є членкинею Американської асоціації ділових жінок (ABWA), до якої вона приєдналася 1999 року.

"Протягом багатьох років декілька моїх сестер з ABWA говорили, що хочуть стати подружками нареченої, коли ми нарешті одружимося", - сказала вона.

Весілля Тіни Еклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Але Еклз не змогла нікого залишити осторонь. Кожну з подружок нареченої запросили через чат ABWA, і вони з радістю погодилися.

У жовтні 2014 року Тіна повідомила всім, що вони з чоловіком одружаться 18 квітня 2015 року. Це дало подружкам нареченої достатньо часу, щоб узгодити свою присутність.

Весілля Тіни Еклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Тіна каже, що всі жінки були дуже схвильовані і місяцями розмовляли про те, де знайшли свій одяг, взуття та аксесуари. Оскільки кольори ABWA – червоний та чорний, Тіна вирішила, щоб її подружки нареченої носили чорне вбрання з червоними прикрасами. Також кожна із них принесла білу гвоздику, що символізує ABWA.

"Хвилювання перед заходом було приголомшливим", - сказала Тіна.

Весілля Тіни Еклз / Фото: guinnessworldrecords.com

Серед її 168 подружок нареченої були сестра Тіни, дві двоюрідні сестри та її племінниця. На весіллі були ще близько 180 осіб.

Тіна дуже тішиться тому, що їй належить титул у Книзі рекордів Гіннеса, хоча вона ніколи і не мріяла про це.

"Мені завжди подобаються масові заходи", - сказала вона. "Але я ніколи не мріяла, що опинюся на такому".

Вона також каже, що її друзі та сім'я були здивовані, почувши новину про її новий рекордний титул.

Нагадаємо, дружина змусила чоловіка пройти перевірку на детекторі брехні. Результат зруйнував їхній шлюб.

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