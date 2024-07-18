Жінка стала залежною від бджолиних укусів: що з нею відбувається (фото)

Жінка зі США на ім'я Маргарет, яка страждає від хронічного болю, стала залежною від бджолиних укусів.

Про це пише LADbible.

Вона стверджує, що це єдине рішення, яке, на її думку, ефективно допомагає їй трохи полегшити артрит, через який інакше їй важко пересуватися та виконувати повсякденні завдання.

Маргарет із Морнінгв'ю, штат Кентуккі, пояснила, що для неї це щось більше, ніж просто "народні ліки", оскільки ін'єкції бджолиної отрути допомагають їй позбутися болю, покращують настрій та сексуальне життя.

Під час розповіді у програміі TLC My Strange Addiction вона пояснила: "Я принесла її до будинку та вжалила себе. Наступного дня мені полегшало рухатися… Було несподіванкою, що це справді спрацювало. Вперше, коли я вжалила себе, це було не так боляче, як я думала, і з кожним разом легшало".

Маргарет / Фото: TLC

Під час знімань вона розповіла, що останні десять років жалила себе бджолами і робила це до 100 разів на тиждень, щоб використовувати протизапальні та знеболювальні властивості отрути.

Маргарет розповіла: "Я звикла до цього. Я жалю себе в стегно, лікті, палець, кісточку, лоб чи кінчик носа. Я дуже люблю ужалювати себе бджолами!".

Хоча сага про укуси бджіл почалася з медичних мотивів, для Маргарет вона швидко перетворилася на пристрасть – настільки сильну, що вона навіть носить із собою бджіл у сумочці на випадок, якщо їй захочеться прийняти дозу, поки вона в дорозі.

Одна на день переросла в цілих 15, що спонукало її чоловіка Джей Ді висловити стурбованість щодо залежності його дружини від них.

Маргарет / Фото: TLC

Говорячи про почуття, яке вона відчуває, Маргарет пояснила: "Це не займає багато часу, щоб воно перетворилося на гостре печіння, і тоді воно справді стає приємним. Є невеликий набряк, невелика сверблячка, але все гаразд".

Маргарет визнає, що їй "стає сумно" дивитися, як бджоли вмирають після того, як вона вжалила себе ними, оскільки вона вважає, що кожна з них дорогоцінна, але якщо вона зможе, вона схопить старішу, оскільки це "примушує її почуватися менш винною".

Обговорюючи свою залежність із Джей Ді, вона додала: "Вони змушують мене почуватися краще, і коли мене якийсь час не кусає, я починаю нервувати. Вони знімають моє занепокоєння та полегшують багато інших симптомів. Коли мене вкусили хоча б 10 разів, секс чудовий".

Маргарет / Фото: TLC

Але її чоловік хотів, щоб професіонал зважив, як звичка Маргарет до укусів бджіл вплинула її тіло. В епізоді вона відвідала доктора Дейна Валя, щоб обговорити лікування артриту, який попередив, що це може мати фатальні наслідки – і хоча зараз вона не має алергії на бджолину отруту, вона може з'явитися пізніше.

Медик сказав: "Щодо укусів бджіл, ми не впевнені в тому, яка доза токсична. Тому я найбільше боюся, що одного разу вона раптово набрякне, її горло закриється і вона помре. Чи можу я порекомендувати їй зупинитися? Так, я б порадив".

Хоча доктор Валь переконував її відмовитися від цієї звички, Маргарет сказала, що вона, "схоже, добре почувається після укусів бджіл". Вона зізналася: "Я не думаю, що в цьому є щось погане і не планую зупинятися. Я чула багато таких побоювань. Укуси бджіл допомагають мені. Мені потрібно продовжувати, але я не думаю, що збільшуватиму кількість своїх укусів. Я просто діятиму обережно".

Дослідники попереджають, що жалити себе бджолами або застосовувати будь-які методи лікування бджолиною отрутою "небезпечно та недоцільно".

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