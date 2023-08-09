Жінка стала жертвою одночасного нападу змії та яструба: чим все закінчилося

На щастя, змія, яка виявилася отруйною, не вкусила жертву подвійного нападу.

Мешканка американського штату Техас Пеггі Джонс під час підстригання газону в саду стала жертвою одночасного нападу двох небезпечних тварин - змії та яструба.

Про це повідомляє Sky News.

За словами жінки, змія звалилася на неї буквально з неба і обвилася навколо руки. Майже одразу їй довелося відбиватися від яструба, який очевидно загубив свою здобич під час польоту і спробував її повернути.

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Хижий птах щонайменше чотири рази намагався схопити змію, перш ніж йому це нарешті вдалося. При цьому він роздирав руку жінки, за яку вхопилася змія, своїми кігтями

У лікарні жінці залікували порізи, залишені яструбом.

На щастя, змія, яка виявилася отруйною, не вкусила жертву подвійного нападу, а лише залишила на руці синці від міцного стискання. Проте зміїну отруту лікарі виявили на окулярах переляканої жінки.

Нагадаємо, у Шотландії чоловік спричинив паніку, вивівши на прогулянку до парку 20 домашніх змій.

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