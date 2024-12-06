Жінка стрибнула у крижану воду, щоб врятувати водійку авто, яке впало у річку з висоти 4 м – фото

Жінку, якій пощастило залишитися живою, врятували після того, як її автомобіль впав з висоти 4 метри у крижану річку.

Про це пише NTK.

Водійку врятувала героїня-перехожа після того, як її автомобіль з'їхав з дороги.

Смілива очевидиця стрибнула в річку, щоб допомогти до прибуття екстрених служб. Потерпілу вдалося витягнути живою з річки Таві в місті Тавісток, Велика Британія. Це сталося близько 15:00 у вівторок, 3 грудня.

Екіпажі використовували драбини та рятувальне обладнання, щоб витягти жінку з машини. Потім вони застосували лебідки і ремені, щоб зафіксувати автомобіль.

Авто впало у річку з висоти 4 метрів / Фото: Jam Press

Жінка була обстежена перед тим, як її доправили до лікарні.

Представник пожежно-рятувальної служби графства Девон і Сомерсет повідомив: "Два екіпажі з Тавістока за підтримки Єлвертона, Бере Алстона і спеціалізованої рятувальної команди з Кемелс Гед об'єдналися у вівторок, щоб врятувати потерпілу з річки Таві. Постраждала та її автомобіль перелетіли через берег і впали. Особлива подяка жінці, яка стрибнула в річку, щоб допомогти. В умовах швидкої течії і досить глибокої води вона ризикувала власним життям, щоб допомогти іншим".

Авто впало у річку з висоти 4 метрів / Фото: Jam Press

Нагадаємо, чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину. Ведмідь завдав йому серйозних травм.

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