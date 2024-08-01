Жінка стверджує, що не спала понад 30 років: який вона має вигляд та як живе (фото)

В'єтнамську жінку охрестили "безсонним мутантом" через її ймовірну здатність повністю уникати сну. Вона стверджує, що не спала безперервно протягом останніх трьох десятиліть.

Про це повідомляє Oddity Central.

49-річна Нгуен Нгок Мі Кім відома як "швачка, яка ніколи не спить" у своїй рідній провінції Лонг Ан. Це прізвисько вона з радістю приймає. Щоразу, коли репутація Кім привертала увагу ЗМІ, вона підтверджувала, що не спала декілька десятиліть, додаючи, що повна відсутність сну ніяк не вплинула на її здоров'я.

Однак в'єтнамська швачка завжди швидко вказувала, що вона не народилася зі здатністю функціонувати без сну, вона привчила себе лягати спати пізно відколи була маленькою дівчинкою. Спочатку вона втрачала сон, тому що любила читати до пізньої ночі, а пізніше, коли вона почала працювати швачкою, вона працювала допізна, щоб виконати свої замовлення. Якоїсь миті вона взагалі не відчувала потреби у сні, тому вона й не спала.

Нгуен Нгок Мі Кім / Фото: Oddity Central

"Щоночі було так: я сиділа перед своєю швейною машинкою і не наважувалася спати, бо боялася не впоратися із замовленнями", — розповіла журналістам Нгуен Нгок. "У перші декілька разів, коли я працювала всю ніч, я стикнулася з багатьма труднощами. Я не лише постійно засинала і робила багато помилок під час шиття, але й постійно відчувала втому та запаморочення, і навіть потрапила до декількох дорожньо-транспортних пригод. Однак, після того як я не спала місяцями, а потім і роками, мої очі та моє тіло звикли до нестачі сну. Відтоді я не могла спати, навіть якщо хотіла".

Десятирічне безсоння Нгуен Нгок Мі Кім ще не підтверджений медиками, але це більше, ніж просто вірусний слух. Вона стверджує, що це в основному тому, що люди можуть бачити, як вона працює весь день і всю ніч, тому що вона завжди перебуває у своїй швейній лавці у комуні Лонг Кан, Лонг Ан. Світло завжди увімкнене, а двері завжди відчинені, тому люди можуть просто зайти та подивитися на її роботу, якщо захочуть.

Нгуен Нгок Мі Кім / Фото: Oddity Central

"Спочатку мало хто звертав увагу на мій недолік сну", - сказала Мі Кім. "Пізніше багато хто з них почав помічати, що я завжди працюю у своїй лавці. Побачивши, що чутки правдиві, вони поширили їх і незабаром я прославилася своєю здатністю не спати безперервно".

Новина про те, що Кім не спала 30 років, нещодавно стала вірусною у в'єтнамських соціальних мережах, і швачка знову виявилася завалена відвідувачами, які приїжджають з усієї країни, щоб зустрітися з нею та перевірити, чи правдиві чутки. Вона не проти, тому її двері завжди відчинені.

Нгуен Нгок Мі Кім / Фото: Oddity Central

Зважаючи на все, В'єтнам — країна безсонних людей, оскільки Нгуен Нгок Мі Кім — принаймні третя відома людина з цієї азіатської країни, яка здатна повністю уникати сну. Так, минулого року стало відомо про Тран Тхі Луу, яка стверджувала, що не спить уже понад десять років.

Також прославився 80-річний фермер Тхай Нгок, який сказав, що не спав 60 років. Він заявив, що востаннє заплющив очі 1962 року.

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