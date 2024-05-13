Жінка стверджує, що не їла і не пила 16 років: що показали медичні обстеження

Жінка, яка стверджує, що не приймала їжі та води протягом 16 років, каже, що медики стверджують, що вона абсолютно здорова – і вона думає, що знає причину цього.

Про це пише Mirror.

Мулуворк Амбау стверджує, що востаннє їла сочевицю, коли їй було 10 років, коли вона була 10-річною дівчинкою. Зараз їй 26 років, і вона стверджує, що відтоді нічого не їсть і не п'є, бо просто не має апетиту.

Хоча вона любить готувати для своєї сім'ї, мати-одиначка, яка живе в Джиммі, Ефіопія, стверджує, що сама вона не відчуває голоду. Відтоді її обстежували численні лікарі в Індії, Катарі та Дубаї – але ніхто не зміг пояснити цей дивний феномен.

Дрю Бінскі, рекордсмен Книги рекордів Гіннеса та британський ютубер, вирішив відвідати Мулуворк, щоб зрозуміти, як їй вдається виживати після 16-річного голодування. Пояснюючи, як все почалося, вона сказала: "Я жила зі своєю сім'єю, і вони попросили мене поснідати і піти до школи. Я сказала, що поїла, але прикинулася. Я втратила апетит до води і взагалі до будь-якої їжі".

Мулуворк і Дрю / Фото: Drew Binsky/YouTube

Зараз Мулуворк любить проводити час у своєму саду, де вона вирощує овочі, на випадок, якщо приїде її сестра або гості, щоб вона могла приготувати для них свіжу їжу. Вона додала: "Я готую стільки, скільки хочу, але у мене немає апетиту".

Оскільки Мулуворк поститься вже 16 років, їй також не доводилося користуватися туалетом. Вона розповіла Дрю: "Єдина причина, чому я ходжу до ванної – це коли мені потрібно помити тіло. Я не користувалася туалетом 16 років".

Коли Мулуворк завагітніла, їй давали інфузії глюкози, щоб поповнити природну енергію організму. Вона також не могла годувати грудьми, оскільки в неї не вироблялося молоко, і пояснила це: "І коли я народила, вона харчувалася штучним молоком".

Мулуворк Амбау / Фото: Drew Binsky/YouTube

Жінка додала, що вона пройшла декілька медичних обстежень, і вони не виявили у неї нічого поганого. Після трьох років обстежень, зокрема й у столиці Ефіопії Аддис-Абебі, лікарі визнали її абсолютно здоровою. Вони також зазначили, що в її шлунково-кишковому тракті не було ні їжі, ні води, ні продуктів життєдіяльності, що свідчило про те, що у неї не було потреби "сечовипускання або дефекації".

У Дубаї та Катарі також провели тести, щоб перевірити її психічне здоров'я, але знову ж таки, не знайшли нічого примітного.

Хоча медики не мають пояснення, Мулуворк вірить, що її незвичайний стан – це "Божий промисел". Тепер вона продовжить свій піст і каже, що не думає, що коли-небудь знову буде їсти.

Мулуворк Амбау / Фото: Drew Binsky/YouTube

Тим, хто їй не вірить і вважає її шахрайкою, вона каже, що нехай прийдуть до неї в гості, і незабаром вони побачать, що вона нічого не їсть і не п'є.

Нагадаємо, раніше 75-річна жінка заявила, що вже пів століття нічого не їсть. Вона вживає лише воду та безалкогольні напої.

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