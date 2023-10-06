Жінка створила бізнес, використовуючи своє зіпсоване грудне молоко: що вона вигадала (фото)

Американка створила бізнес зі свого зіпсованого грудного молока.

Про це пише East Idaho News.

Брітні Едді гірко плакала, коли виявила, що чималі запаси молока зіпсувалися після того, як її коханий випадково забув увімкнути морозильну камеру. Едді не хотіла викидати молоко, тому вона вирішила знайти спосіб перетворити його у щось цікаве та корисне.

"Я бачила, що хтось опублікував щось подібне, і вони зробили мило з грудного молока, і я подумала:" О, я повинна спробувати це", - сказала 24-річна жінка.

Випробувавши декілька різних рецептів, вона нарешті знайшла поєднання, яке їй сподобалось.

Мило з грудного молока / Фото: East Idaho News

Згідно з Well + Good, грудне молоко має багато переваг. Воно дуже зволожувальне, а також містить лауринову кислоту, яка має антибактеріальні властивості і може допомогти заспокоїти шкіру.

У соціальних мережах Едді натрапила на жінку зі свого району, яка шукала мило з грудного молока, тому вона запропонувала свої послуги. Інші матері продовжували просити її зробити для них спеціальне мило, і справа Едді народилася в серпні. Вона бере 30 доларів за мило. Мама також виготовляє креми та лосьйони по 15 доларів.

"Це допомагає зі старінням, зморшками, розтягуванням і сухою шкірою", - сказала Едді. "Це не лише для дитини. У дитини це допоможе з пелюшковим дерматитом, екземою і це допоможе вилікувати сонячні опіки".

Мило з грудного молока / Фото: East Idaho News

Грудне молоко також може бути використане для подразнення шкіри, згідно з дослідженням 2019 року, опублікованим у журналі Nutrients.

Едді додає індивідуальний підхід до своїх продуктів, що дозволяє клієнтам налаштувати своє мило з певними ефірними маслами та мильними базами та визначати форму.

Вона може перетворити мило на що завгодно - від корови до серця або навіть троянди. Вона підкреслила, що санітарія є одним з її головних пріоритетів у виробництві мила. Вона носить рукавички і тримає свої запаси окремо від щоденних страв на кухні.

Лосьйон з грудного молока / Фото: East Idaho News

І хоча Едді розуміє, що деякі розглядають мило з грудного молока "дивним", вона сподівається розповісти про його переваги і покласти край стигмі.

"Це дуже корисно для вашої шкіри", - сказала вона. "Перевірте свої дослідження, що може зробити грудне молоко, щоб ми могли скасувати цю стигму: "О, це дивно, я не хочу торкатися чужого грудного молока, не кажучи вже про використання". Тому що це дійсно корисно".

Нагадаємо, жінку, яка приїхала на пологи, оштрафували на 120 доларів. Стало відомо, що сталося.

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