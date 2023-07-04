Жінка створила "ідеальний еротичний сад" для сексу на свіжому повітрі: що в ньому особливого (фото)

Дизайнерка Софі Кніттель із Франції каже, що вона створила "досконалий еротичний сад".

Про це пише dailystar.co.uk.

Названий Садом Афродіти на честь грецької богині кохання, краси, задоволення та родючості, він сповнений спокусливих ароматів та символів сексуальності.

Він може похвалитися десятками рослин, які, як кажуть, мають властивості афродизіаку, доведені науково або у фольклорі.

Серед них фігові та гранатові дерева, кущі мирту, лаванда, жасмин, опійний мак, котяча м'ята, агава та полин.

Сад Афродіти / Фото: Guy Bell/REX/Shutterstock

Софі разом з іншими дизайнерами працювала над садом у рамках проєкту для фестивалю RHS Hampton Court Palace Garden у Лондоні.

Вона сказала: "Ми хотіли відійти від ідеї, що сади це мило. Ми хочемо зробити сади чуттєвими та сексуальними. Наш посил полягає в тому, що сади призначені не лише для збору квітів. Вони справді можуть підняти вам настрій. Всі рослини, які ми використовували, мають або властивості афродизіаку, або пов'язані з любов'ю, сексом і еротикою".

Сад Афродіти / Фото: Guy Bell/REX/Shutterstock

Вона також додала, що в Індії квіти жасмину кладуть у спальню молодят, щоб створити настрій першої ночі. А навколо храму Афродіти були посаджені миртові дерева, і наречені носять їх у своїх букетах.

"Очевидно, коли ти приймаєш опіум, секс просто приголомшливий, а абсент - це чаклунство в спальні. Ми хочемо надихнути відвідувачів на те, щоб перетворити власний сад на відокремлений, романтичний рай далеко від сторонніх очей. У сексі немає нічого забороненого, і ми сподіваємося, що цей прекрасний сад допоможе людям говорити про секс у дуже позитивному ключі", - зазначила дизайнерка.

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