Жінка створила найбільшу перуку у світі: який вона має вигляд та довжина (відео)

На виготовлення їй знадобилося 11 днів.

Нігерійська жінка вручну створила найдовшу перуку у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Її довжина – 351,28 м. На виготовлення Гелен Вільямс витратила 11 днів. Вона використала 1000 пучків волосся, 12 банок лаку для волосся, 35 тюбиків клею для волосся та 6250 шпильок.

"Знайти матеріали для виготовлення найдовшої перуки було непростим завданням", - розповів Вільямс. "Мій досвід роботи дуже допоміг".

Helen Williams from Lagos, Nigeria has achieved a new record for the longest handmade wig which stretches an incredible 351.28 metres (1,152 ft 5 in) pic.twitter.com/gwGdqjF8Wp — Guinness World Records (@GWR) November 14, 2023

Вільямс займається професійним виготовленням перук близько восьми років і зазвичай виготовляє від 50 до 300 перук на тиждень.

"Я навчила сотні студентів і зробила тисячі перук", - похизувалася вона.

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