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Жінка створила найбільшу перуку у світі: який вона має вигляд та довжина (відео)

Жінка створила найбільшу перуку у світі: який вона має вигляд та довжина (відео)

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
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Жінка створила найбільшу перуку у світі: який вона має вигляд та довжина (відео)

Гелен Вільямс / Фото: guinnessworldrecords.com

На виготовлення їй знадобилося 11 днів.

Нігерійська жінка вручну створила найдовшу перуку у світі.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Її довжина – 351,28 м. На виготовлення Гелен Вільямс витратила 11 днів. Вона використала 1000 пучків волосся, 12 банок лаку для волосся, 35 тюбиків клею для волосся та 6250 шпильок.

"Знайти матеріали для виготовлення найдовшої перуки було непростим завданням", - розповів Вільямс. "Мій досвід роботи дуже допоміг".

Вільямс займається професійним виготовленням перук близько восьми років і зазвичай виготовляє від 50 до 300 перук на тиждень.

"Я навчила сотні студентів і зробила тисячі перук", - похизувалася вона.

Нагадаємо, батько зробив гігантське тату на чолі після того, як програв суперечку своєму синові. Його дружина була шокована.

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Перегляди
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