Жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику: який вона має вигляд (відео)

Юзери не оцінили творіння.
Мешканка Австралії побила світовий рекорд, створивши найширшу перуку.
Книга рекордів Гіннеса оголосила, що Дені Рейнольдс зробила штучну зачіску шириною 2,4 м та 15 см.
Рейнольдс взяла за основу колір і текстуру перуки власного волосся.
Як пише upi.com, опорна конструкція була зроблена з велосипедного шолома, труби з полівінілхлориду, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів.
Відео, яке з’явилося в Instagram взялися коментувати користувачі. Так, вони не оцінили творіння, зазначивши, що таку перуку неможливо носити у повсякденні.
- Навіщо таке робити? У такому випадку я можу побити 59 рекордів за день
- Це не можна рахувати, якщо не можна носити
- Має такий собі вигляд
- Це не перука. Чого лише не зробиш заради того, щоб опинитися у книзі рекордів
Нагадаємо, мисливець заявив, що під час нового спостереження "вполював" на камери Лохнеське чудовисько. Довжина істоти перевищує 6 метрів.
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