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Жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику: який вона має вигляд (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
846
Час на прочитання
1 хв
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Жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику: який вона має вигляд (відео)

Фото: Pexels

Юзери не оцінили творіння.

Мешканка Австралії побила світовий рекорд, створивши найширшу перуку.

Книга рекордів Гіннеса оголосила, що Дені Рейнольдс зробила штучну зачіску шириною 2,4 м та 15 см.
Рейнольдс взяла за основу колір і текстуру перуки власного волосся.

Як пише upi.com, опорна конструкція була зроблена з велосипедного шолома, труби з полівінілхлориду, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів.

Відео, яке з’явилося в Instagram взялися коментувати користувачі. Так, вони не оцінили творіння, зазначивши, що таку перуку неможливо носити у повсякденні.

  • Навіщо таке робити? У такому випадку я можу побити 59 рекордів за день
  • Це не можна рахувати, якщо не можна носити
  • Має такий собі вигляд
  • Це не перука. Чого лише не зробиш заради того, щоб опинитися у книзі рекордів

Нагадаємо, мисливець заявив, що під час нового спостереження "вполював" на камери Лохнеське чудовисько. Довжина істоти перевищує 6 метрів.

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Дата публікації
Перегляди
846
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