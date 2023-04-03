Жінка створила найширшу перуку у світі та нарвалася на критику: який вона має вигляд (відео)

Мешканка Австралії побила світовий рекорд, створивши найширшу перуку.

Книга рекордів Гіннеса оголосила, що Дені Рейнольдс зробила штучну зачіску шириною 2,4 м та 15 см.

Рейнольдс взяла за основу колір і текстуру перуки власного волосся.

Як пише upi.com, опорна конструкція була зроблена з велосипедного шолома, труби з полівінілхлориду, кабельних стяжок та алюмінієвих стрижнів.

Відео, яке з’явилося в Instagram взялися коментувати користувачі. Так, вони не оцінили творіння, зазначивши, що таку перуку неможливо носити у повсякденні.

Навіщо таке робити? У такому випадку я можу побити 59 рекордів за день

Це не можна рахувати, якщо не можна носити

Має такий собі вигляд

Це не перука. Чого лише не зробиш заради того, щоб опинитися у книзі рекордів

Нагадаємо, мисливець заявив, що під час нового спостереження "вполював" на камери Лохнеське чудовисько. Довжина істоти перевищує 6 метрів.

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