Жінка судилась з Богом, бо він "погано контролює Всесвіт": несподіване закінчення

Жінка та її адвокат вважає, що Бог погано виконує свої обов'язки.

У США жінка подала до суду на Бога, вимагаючи від нього 100 тисяч доларів. Все сталось після того, як блискавка влучила у її будинок та знищила його.

Історію описало польське видання onet.pl.

Видання описує, що інцидент стався ще 1960 року в американському штаті Арізона. Бетті Пенроуз була у своєму будинку, куди під час грози влучила блискавка, яка повністю знищила її помешкання.

Через форс-мажорні обставини ніхто не зміг її компенсувати втрату. Тоді Бетті Пенроуз порадилась із своїм адвокатом Расселсом Х. Тензі. Тоді вони подали позов до суду, і незабаром після цього відбулася одна з найбільш незвичайних справ в історії американської судової системи - було вирішено судитися з самим Богом.

"Відповідач підтримував і контролював погоду таким недбалим чином, що блискавка вдарила в будинок позивача, підпаливши його" - йшлося в обґрунтуванні позовної заяви.

Жінка вимагала відшкодування збитків - 75 000 за матеріальну шкоду і 25 000 за моральну.

"Позивачка вважала, що відповідач у всі часи несе відповідальність за підтримку і функціонування Всесвіту, в тому числі за погоду в штаті Арізона", - заявив Рассел Тензі.

Позов був прийнятий і офіційно внесений до реєстру судових справ. Адвокат підготував документи, щоб показати, що він серйозно ставиться до справи, незважаючи на ризик бути висміяним у суспільстві. Справу розглянули у суді через 9 років після удару блискавки по будинку.

Коли відбулося слухання, відповідач (Бог) не з'явився в суді. Таким чином, Бетті Пенроуз автоматично виграла свій судовий процес. Проте через певний час суд переглянув своє рішення та визнав його недійсним. Таким чином жінка втратила перемогу над Богом у суді.

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