Жінка травмувалася під час сексу та втратила п'ять років пам'яті

Жінка розповіла, як отримала тяжку травму під час сексу та втратила пам'ять за останні п'ять років.

Про це пише Mirror.

Розкриваючи подробиці, вона зізналася, що знімала секс-відео з чоловіком і примудрилася так сильно вдаритися головою об спинку ліжка, що отримала важкий струс мозку та втрату пам'яті.

Отямившись після цього, вона зізналася, що гадки не має, де перебуває. Вона була шокована, коли виявила великий поріз і шишку на голові.

Жінка звернулася до відділення невідкладної допомоги.

Вона додала, що її пам'ять відновилася через півтори доби.

Юзери поквапилися поділитися своїми думками щодо історії:

Принаймні, у них були кадри, які доводять, що сталося, доки у неї була втрата пам'яті

Це сумбурно! Я так радий, що ти одужала. У вас м'яке узголів'я тепер?

Цікаво, як пояснювали усе медикам

Нагадаємо, хтивий чоловік об'ївся віагри і потрапив до лікарні. 46-річного пацієнта мучив нестерпний біль.

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