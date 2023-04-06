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Жінка труїла свого чоловіка засобом для чищення труб: як її спіймали на гарячому (фото)

Жінка труїла свого чоловіка засобом для чищення труб: як її спіймали на гарячому (фото)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
Перегляди
1511
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Жінка труїла свого чоловіка засобом для чищення труб: як її спіймали на гарячому (фото)

Фото: mirror.co.uk

Чоловік почав хворіти.

Чоловік упіймав дружину, яка труїла його засобом для чищення труб.

Тепер докторці Юе Ю з Південної Кароліни, США, загрожує вісім років в'язниці. Про це пише mirror.co.uk.

Коли чоловік почав страждати на виразку шлунка, гастрит та езофагіт і помітив дивний смак, він сховав камеру на кухні. Згодом він побачив, як кохана мінімум тричі підливає засіб для каналізації в його чай.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Чоловік зібрав зразки чаю і відправив їх на експертизу, результат якої підтвердив, що це хімічний засіб.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

45-річній жінці було висунуто обвинувачення за трьома пунктами звинувачення в отруєнні та одним пунктом звинувачення у побутовій травмі. Якщо Юе визнають винною за всіма пунктами звинувачення, їй світить вісім років і вісім місяців за ґратами.

Сама ж Ю винною себе не визнає.

Адвокат жінки спростував твердження, що вона намагалася скористатися своїм чоловіком, оскільки в неї була власна практика і заробляла більше, ніж він.

"Вона була головною годувальницею під час шлюбу. Її прибуток набагато перевищував дохід чоловіка. Не була зацікавленою у вбивстві "золотої гуски", - сказав він.

Нагадаємо, в Індії чоловік, якого покинуло 11 дружин, вбив свою 12 партнерку. Стало відомо, чим так розлютила жінка, з якою він був одружений 20 років.

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Дата публікації
Перегляди
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