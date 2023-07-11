Жінка у стрингах та з ляпанцями в руках побилася з трьома іншими в готелі Лас-Вегаса – фото, відео

Все, що відбувається у Вегасі, залишається у Вегасі.

Щонайменше чотири жінки побилися в готелі Лас-Вегаса.

Про це пише nypost.com.

Бійка, знята на відео, сталася за кілька метрів від покерних столів. Розлючена жінка використовувала ляпанці як зброю, а іншу висмикнула зі скутера.

Очевидці увімкнули камеру, коли сутичка вже йшла на повний хід. Спершу гостя в джинсових шортах штовхнула іншу жінку, яка була у топі та спідниці. Оскільки низ задерся, вона світила сідницями у стрингах.

Бійка жінок в готелі Лас-Вегаса / Фото: скриншот з відео

Потім долучилася третя жінка, одягнена в кремовий топ, штани та сонцезахисні окуляри. Вона кинулася на напівоголену жінку, перш ніж перехожий відтягує її, кричачи "Дами!".

Він відтягнув жінку в темних окулярах, а та, що в стрингах, загрозливо махала в її бік помаранчевим взуттям.

Бійка жінок в готелі Лас-Вегаса / Фото: скриншот з відео

В іншому ролику видно, як двоє чоловіків витягують жінку зі скутера, поки вона махає руками та ногами, вириваючись із їхньої хватки.

Бійка жінок в готелі Лас-Вегаса / Фото: скриншот з відео

Охоронець зрештою жбурнув жінку в стрингах на землю, завів їй руки за спину і надягнув на неї наручники.

Нагадаємо, у літаку спалахнула бійка між чоловіками через місце біля вікна. Їх намагалися розборонити попутники.

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