Жінка у свій 112-й день народження відкрила несподіваний секрет довголіття

Довгожителька стверджує, що дожила до свого віку, бо не вийшла заміж.

Жителька американського міста Нью-Йорка Луїза Джин Синьор у свій 112-й день народження поділилася кількома порадами для людей, які хочуть жити так само довго, як вона. Один з її секретів довголіття виявився несподіваним.

Про це повідомляє Business Insider.

Довгожителька стверджує, що пережила своїх молодших братів і сестер та увійшла до нечисленного клубу “суперстолітніх”, тобто людей, які живуть понад 110 років, бо не вийшла заміж.

“Тому й живу [так довго]. Мені добре, тому що я не вийшла заміж... ні заміжжя, ні дітей. Я віддаю перевагу бути самотньою. Коли ви одружені, у вас багато проблем", - каже вона.

Це твердження суперечить тому, що говорять більшість довгожителів, які частково приписують секрет свого довголіття тісним родинним зв’язкам.

Другим секретом свого довголіття Луїза Джин Синьор називає постійну активність протягом усього життя. Вона багато плавала, каталася на велосипеді та танцювала, коли випадала нагода. Жінка й зараз намагається бути рухливою. Коли не може вийти з дому, то принаqмні ходить у коридорі.

Окрім того, вона вважає, що дожити до 112 років їй допомогло здорове харчування, зокрема італійська кухня.

“Італійська їжа справді корисна для здоров’я. Я їла салат, фрукти та овочі щовечора. Також у нас на столі завжди було вино. У неділю ми їли лише тістечка та соки", - каже довгожителька.

Досі вона споживає страви з томатним соусом, часником або оливковою олією, ключовими інгредієнтами середземноморської дієти, яка вже сьомий рік поспіль визнається найздоровішою.

Нагадаємо, раніше дослідники зібрали головні звички довгожителів, які можуть допомогти прожити довге та щасливе життя.

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